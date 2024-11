Rocile de un miliard de ani care ar putea confirma existența materiei întunecate: Ce au descoperit cercetătorii

Cercetătorii de la Virginia Tech adoptă o metodă inedită pentru a căuta materia întunecată, explorând urmele pe care aceasta ar putea să le fi lăsat în structura atomică a rocilor antice. În loc să utilizeze echipamente de ultimă generație, echipa condusă de fizicianul Patrick Huber se concentrează asupra unor tehnici de analiză a mineralelor care datează de miliarde de ani, suspectând că acestea au avut, la un moment dat, coliziuni cu particule de materie întunecată.

Cu toate că prezența materiei întunecate este dedusă indirect, prin fenomene gravitaționale inexplicabile, nicio particulă specifică nu a fost detectată direct până acum. Prin studiul cristalelor din roci foarte vechi, oamenii de știință speră să găsească urme ale acestei coliziuni care ar putea lăsa imperfecțiuni în structura lor atomică.

Folosindu-se de vechimea planetei noastre și de rezistența structurilor cristaline din roci, cercetătorii își propun să descopere semnele coliziunilor dintre particulele de materie întunecată și atomii din aceste minerale. O astfel de coliziune ar putea lăsa mici deformări în cristale, modificând pozițiile nucleelor și creând defecte vizibile la nivel atomic.

Pentru a izola aceste urme, cercetătorii de la Virginia Tech au început să efectueze teste pe cristale sintetice de fluorură de litiu. Acestea le permit să recunoască amprentele lăsate de razele cosmice, care trebuie eliminate pentru a identifica eventualele semne ale particulelor necunoscute. Dacă tehnica funcționează, ea ar putea deschide un nou capitol în înțelegerea materiei întunecate, permițând studii similare și asupra altor tipuri de roci antice, prezente în stratul crustal al Pământului.

Abordarea neconvențională a proiectului nu a fost lipsită de scepticism. Patrick Huber, liderul echipei, a recunoscut că ideea i s-a părut inițial „nebunească”.

„Când am auzit pentru prima oară despre acest proiect, am spus că este o nebunie. Am vrut să fac asta”, afirmă el.