Record de participare la ARTmania Festival 2024: 25.000 de fani prezenți și 14 trupe internaționale

Cea de-a 17-a ediție a ARTmania Festival, desfășurată în Sibiu, a stabilit un record de participare cu 25.000 de fani prezenți în cele trei zile de evenimente muzicale și culturale. Festivalul a găzduit 14 trupe internaționale și românești, iar 100 de voluntari au contribuit la organizarea evenimentului.

ARTmania 2024, record de participanți

Punctul culminant al festivalului a fost concertul trupei americane KORN, care a atras un public numeros în cea de-a doua zi, fiind sold out. KORN, o legendă a industriei muzicale internaționale, a concertat pentru prima dată în România după aproape zece ani, în cadrul turneului de promovare a noului lor album, „Requiem”.

Festivalul a inclus, de asemenea, premiere pentru România, cu trupe ca The Flower Kings din Suedia și Spiritbox din Canada, care a performat pentru prima dată în țară. Alături de acestea, line-up-ul a inclus trupe ca Borknagar, Igorrr, Satyricon, Lavina, Alpha Q, Awake the Demons și TAINE.

Ziua a treia a festivalului, sub conceptul „ARTmania in Context”, a combinat muzica și colaborările interdisciplinare. Artiști precum Alternosfera, REVOLTER, Denorm și SPD au oferit spectacole pe scena Casei Altemberger – Muzeul de Istorie din cadrul Muzeului Național Brukenthal.

Festivalul a oferit și o serie de activități culturale și creative, inclusiv expoziții de artă, vizite gratuite la muzee și proiecția documentarului „Music Ambassadors Tour”, care a explorat realitatea conflictului din Ucraina.

Activități culturale

Show-urile de pe Scena Mare, scena “Voice of People” și scena din Casa Altemberger au fost completate de o varietate de evenimente culturale la care participanții la ARTmania Festival au avut intrare gratuită sau redusă la jumătate de preț în baza brățării de festival:

● Expoziții de artă cu 50% reducere pentru participanți în baza brățării de festival de către Muzeul Naţional Brukenthal pentru pentru ca festivalierii să poată vizita muzeele sau expozițiile disponibile la muzeele aflate în subordinea sa: Muzeul de Artă Contemporană, Galeria de Artă Europeană (Palatul Brukenthal), Galeria de Artă Românească, Muzeul de Istorie (Casa Altemberger), Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul de Istoria Farmaciei sau Muzeul Cinegetic August Von Spiess.

● Vizite la muzee. Între concerte, persoanele cu brățară de festival au avut acces gratuit în spațiile expoziționale ale Complexului Național Muzeal ASTRA și la seminariile, activitățile și evenimentele desfășurate de muzeu în perioada festivalului, evenimente precum ateliere pentru copii de confecționat măști tradiționale sau semne de carte din piele sau la ediția a IX-a a festivalului ASTRA Multicultural.

● Activități creative și jocuri interactive sau concursuri cu premii pentru copii și adulți – oferite în Piața Mare în colaborare cu partenerii festivalului;

● Proiecția documentarului Music Ambassadors Tour – pasionații de cinema au putut viziona gratuit la Casa Artelor, parte din muzeul ASTRA, documentarul „Music Ambassadors”, oferit de echipa Music Saves Ukraine, un material emoționant ce surprinde realitatea actuală, vizitele în zonele de conflict din Ucraina și impresii de la fața locului oferite de unii dintre fondatorii celor mai importante festivaluri europene și ale unora dintre figurile marcante ale industriei muzicale internaționale, alături de informații actuale din zona de conflict și despre viața profesioniștilor din zona culturală și muzicală oferite chiar de reprezentanți ai industriilor creative din Ucraina

● Un spectacol de dans contemporan cu proiecții inedite special create pentru această ocazie cu ajutorul unei instalații multimedia, moment aflat sub umbrela „ARTmania in Context”, care s-a desfășurat înaintea show-ul KORN. Echipa coordonată de Bobi Pricop – din care au făcut parte Oana Micu (scenografie și art direction), Alexei Turcan (muzică), Cătălina Stanislav și Paul Breazu (scenariu), Filip Stoica (coregrafie), Nichita Teodorescu (lighting design), Philip Goron (percuție), Emitter (efecte vizuale), Iustin Surpanelu (imagine), Costi Simion și Florin Boicescu (video mapping și regie video), Bogdan Zamfir, Alexandru Snopovschi, Dima Roșca (dans, acrobație) – a propus o reprezentare a „ARTmania in Context” printr-o intervenție care a mixat tehnicile și suporturile multimedia și performance-ul contemporan, apelând la ideea de comunitate deschisă și parcursul cultural al acesteia. Artwork-ul pentru imaginea acestei noi componente, „ARTmania in Context”, a fost realizat de artistul Dan Perjovschi.

ARTmania Festival 2024 a fost o manifestare culturală complexă, care a adus laolaltă muzica, arta și comunitatea, pregătind terenul pentru ediția de anul viitor, programată între 25 și 26 iulie 2025, pentru care abonamentele sunt deja disponibile.