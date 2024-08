Prima hologramă din Loch Ness dezvăluie „micro-monștri” în adâncurile sale

Loch Ness, celebrul lac din Scoția, cunoscut pentru legenda monstrului uriaș care ar locui în apele sale, și-a dezvăluit recent o nouă fațetă misterioasă. O echipă de cercetători de la Universitatea din Aberdeen a decis să investigheze ce alte forme de viață trăiesc în adâncurile întunecate ale lacului, folosind pentru prima dată o cameră holografică. Rezultatele au fost surprinzătoare și au scos la lumină existența unor „micro-monștri” ascunși în apă.

Expediția fascinantă a fost posibilă datorită camerei weeHoloCam, un dispozitiv capabil să captureze mii de imagini holografice digitale, iluminând astfel lumea microscopică. După scufundare, camera utilizează cea mai recentă tehnologie de inteligență artificială pentru a analiza și identifica ceea ce a fost capturat.

Holografia diferă semnificativ de tehnologia camerelor tradiționale, fiind extrem de utilă în identificarea organismelor minuscule și în mișcare. Profesorul emerit Jon Watson, parte din echipa de ingineri de la Universitatea din Aberdeen, explică: „O cameră tradițională are un focus foarte scurt și trebuie să faci mai multe fotografii la momente diferite pentru a captura o scenă. Cu o hologramă, un întreg volum este înregistrat într-o singură captură. E ca și cum ai ridica o bucățică din ocean și ai aduce-o în laborator”.

Cercetătorii au fost uimiți să descopere „micro-monștri” în apele lacului. Aceste creaturi, identificate ca particule de plancton mărite, oferă o perspectivă nouă asupra biodiversității lacului. Deși nu au potențialul de a alimenta folclorul precum legendarul Nessie, ele dezvăluie realitatea complexă a ecosistemului acestui lac istoric de apă dulce.

„Aceasta a fost o oportunitate unică pentru noi de a folosi weeHoloCam în apă dulce, deoarece până acum a fost utilizată doar în ocean”, a declarat Dr. Thangavel Thevar de la Școala de Inginerie a Universității din Aberdeen.

„Eram curioși în legătură cu calitatea apei, mai ales la adâncimi mai mari, deoarece știm că prea multă turbă ar putea obstrucționa calea de înregistrare a instrumentului. Am coborât camera la aproximativ 200 de metri și am putut vedea multe particule interesante care, lucrând împreună cu biologii, ne-ar putea oferi mai multe informații despre biodiversitatea din Loch Ness”.