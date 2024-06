Premiera primului film scris de inteligență artificială s-a anulat: De ce a primit reacții negative

Premiera mondială a primului lungmetraj scris integral de inteligență artificială a fost anulată după ce cinematograful a decis să renunțe la eveniment, în urma unui val de plângeri, a declarat regizorul filmului pentru The Daily Beast.

Anularea premierei filmului scris de AI

Proiecția publică a filmului „The Last Screenwriter”, scris de ChatGPT, trebuia să aibă loc duminica trecuta la The Prince Charles Cinema din Londra. Totuși, regizorul Peter Luisi a fost informat marți că cinematograful a anulat evenimentul după ce a primit 200 de plângeri. Deși evenimentul încă apare pe site-ul cinematografului, detaliile și posterul au fost șterse. The Daily Beast a confirmat că evenimentul a fost anulat și biletele au fost returnate, fără a oferi însă o explicație clară pentru această decizie. Postarea de pe contul de X al cinematografului care promova premiera a fost de asemenea eliminată, deși mai multe răspunsuri indignate la postarea originală rămân vizibile.

Peter Luisi, cineast elvețian, spune că cinematograful a primit inițial aproximativ 40 de plângeri după prima postare care promova filmul.

„Și apoi, în dimineața aceasta (marți), mi-au spus că au primit alte 160 de plângeri peste noapte, așa că au fost nevoiți să anuleze proiecția”, a declarat Luisi pentru The Daily Beast. „Am fost total surprins, nu mă așteptam la asta”.

„The Last Screenwriter” spune povestea lui Jack, un scenarist de succes, și experiența sa cu un sistem impresionant de scriere automată a scenariilor. Scenariul filmului, inclusiv trama, personajele și fiecare replică, a fost scris de ChatGPT, chatbot-ul revoluționar de la OpenAI.

Ideea filmului

Luisi spune că ideea filmului i-a venit de la un simplu prompt: „Scrie un scenariu pentru un film de lungmetraj în care un scenarist își dă seama că inteligența artificială este mai bună decât el la scris”. De acolo, el a cerut ChatGPT să numească personajele, să producă contururi și să scrie scene pentru film, care apoi au fost selectate și ocazional scurtate. El a vrut să răspundă la întrebarea: „Cât de bun poate fi un film scris de AI?”.

„Au fost multe filme despre ‘om versus mașină.’ În toate aceste filme, un om și-a imaginat cum ar fi acest scenariu, iar acesta este primul film în care nu omul, ci AI-ul și-a imaginat cum ar fi”, spune Luisi.

El adaugă că actorii au fost „uimiți de cât de bun este scenariul”: „Aproape că nu le venea să creadă,” spune Luisi. „Aceasta este încă reacția mea”.

Cu toate acestea, Luisi era conștient că subiectul filmului său este unul controversat într-o perioadă sensibilă. Riscurile pe care AI le prezintă pentru industria cinematografică au fost un punct central în greva scenariștilor de la Hollywood de anul trecut, aceștia cerând protecții mai bune în fața unei tehnologii avansate care amenință locurile lor de muncă.

Nu doar scenariștii au fost afectați – unii fani ai genului horror s-au revoltat împotriva realizatorilor filmului „Late Night With the Devil” pentru utilizarea imaginilor generate de AI, iar compania de producție A24 a fost criticată recent pentru utilizarea acestei tehnologii pentru unele postere promoționale pentru filmul „Civil War”.

Luisi consideră că filmul său non-profit, care va fi lansat online gratuit pe 11 iulie, a fost oarecum înțeles greșit de primii săi critici.

„Cred că oamenii nu știu suficient despre proiect”, spune el. „Tot ce aud este ‘primul film scris integral de AI’ și imediat văd un inamic, iar mânia lor se îndreaptă către noi. Dar nu simt deloc așa. Consider că filmul nu spune deloc că ‘așa ar trebui să fie filmele”.

În plus față de lansarea gratuită a filmului, Luisi intenționează să facă scenariul disponibil pentru descărcare, împreună cu documentația care arată în detaliu cum ChatGPT a scris primul său lungmetraj.