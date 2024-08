Pixel 9 Pro Fold are un ecran mai mare și mai luminos: Google AI joacă un rol important

Google a lansat al doilea său telefon pliabil, Pixel 9 Pro Fold, care aduce un ecran interior mai mare și mai luminos, menținând același preț de 1.799 de dolari. Cu un display interior de opt inci, acesta devine cel mai mare ecran disponibil pe un telefon pliabil, depășind cei 7,8 inci ai modelului OnePlus Open.

Specificații Pixel 9 Pro Fold

Deși utilizatorii sperau la o reducere de preț, noul model rămâne la același cost ca și predecesorul său din 2023.

Ecranul interior Super Actua Flex al modelului Pixel 9 Pro Fold are o rezoluție de 2076 x 2152 pixeli (373 ppi) și este cu 80% mai luminos decât cel al versiunii anterioare. De asemenea, ecranul exterior de 6,3 inci, cu o rezoluție de 1080 x 2424 pixeli, este mai mare decât cel de anul trecut. Telefonul are un cadru din metal satinat, o balama lustruită și un spate mat, conferindu-i un aspect premium. Cu o grosime de doar 0,4 inci când este pliat, Google susține că acesta este cel mai subțire telefon pliabil de pe piață, ignorând proeminența camerei. La o greutate de 257 grame, este cu aproximativ 9% mai ușor decât primul model Pixel Fold.

Telefonul, care rulează Android 14, este alimentat de cipul Tensor G4 al Google și vine cu 16 GB RAM, similar cu seria Pixel 9 Pro. Modelul pliabil are o certificare IPX8 pentru rezistența la apă, la fel ca predecesorul său.

Google AI joacă un rol important

Google AI joacă un rol important în seria Pixel din acest an, inclusiv pe modelul pliabil. Apăsarea lungă a butonului de pornire va activa Gemini, asistentul AI care răspunde la întrebări, planifică evenimente și automatizează sarcinile de scriere. Achiziționarea modelului Pixel 9 Pro Fold include și un an de abonament la Google One AI Premium Plan, care oferă acces la Gemini Advanced, Gemini în Gmail și Docs, și 2TB de stocare în cloud.

Camerele rămân un punct forte al seriei Pixel, iar noul model nu face excepție. Pixel 9 Pro Fold include lentile wide de 48 MP, ultrawide de 10,5 MP și telephoto de 10,8 MP, cu un zoom optic de 5x și un zoom digital Super Res de până la 20x, asistat de AI. Utilizatorii se vor bucura și de funcții cunoscute precum Night Sight Video și suita Magic Editor.

Pixel 9 Pro Fold este disponibil în culorile porțelan și obsidian, începând de la 1.799 de dolari pentru versiunea cu 256 GB de stocare (cu opțiunea de a plăti suplimentar pentru 512 GB). Telefonul poate fi precomandat începând de astăzi, dar livrările vor începe în septembrie.