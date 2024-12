Pisica ta este psihopată? Oamenii de știință au dezvoltat un test special

Ce ascunde mintea pisicii tale? Aceasta este întrebarea la care oamenii de știință au încercat să găsească un răspuns prin crearea unui chestionar inovator.

Inspirat din modelul triarhic al psihopatiei, utilizat în mod obișnuit pentru evaluarea trăsăturilor de personalitate umană, testul a fost adaptat pentru a dezvălui trăsăturile psihopatice ale micilor feline. Îl poți găsi chiar aici.

Modelul măsoară trei dimensiuni principale: îndrăzneala, răutatea și lipsa de inhibiții. După completarea chestionarului, posesorii de pisici primesc o „măsură CAT-Tri+”, un scor care indică nivelul de psihopatie al animalului de companie. Cercetătorii de la Universitatea Liverpool, conduși de psihologul Rebecca Evans, speră că rezultatele acestui test vor contribui la o mai bună înțelegere și îmbunătățire a relațiilor dintre oameni și pisici.

Cum funcționează testul?

Chestionarul cuprinde o serie de întrebări care explorează comportamentul pisicii tale în diferite situații. Printre acestea se numără:

Nivelul de aventură : Cât de dispusă este pisica să exploreze locuri noi?

: Cât de dispusă este pisica să exploreze locuri noi? Reacția la pericol : Cum reacționează în fața unei amenințări?

: Cum reacționează în fața unei amenințări? Interacțiunea cu alte animale sau persoane : Este agresivă sau prietenoasă?

: Este agresivă sau prietenoasă? Necesitatea de stimulare constantă : Are nevoie de activități continue pentru a se simți bine?

: Are nevoie de activități continue pentru a se simți bine? Respectarea regulilor casei: Cât de bine se conformează la regulile impuse de stăpân?

Pe lângă aceste aspecte, sunt analizate și comportamentele conexe, precum schimbările bruște de dispoziție, reacțiile la mângâiere și prietenia față de oameni sau alte animale. Testul oferă astfel o imagine mai detaliată a personalității pisicii, ajutându-i pe stăpâni să înțeleagă mai bine modul în care micile feline percep lumea.

De ce ar trebui să afli scorul de „psihopatie” al pisicii tale?

Rebecca Evans, autoarea principală a studiului, a explicat că diferențele de personalitate dintre pisici i-au inspirat echipa să dezvolte această cercetare. Publicată în Journal of Research in Personality, cercetarea are ca scop principal îmbunătățirea relațiilor dintre oameni și animalele lor de companie.

De exemplu, dacă pisica ta obține un scor ridicat la îndrăzneală, ar putea indica faptul că este curajoasă și independentă, dar poate necesita o atenție specială pentru a preveni comportamentele distructive. În schimb, un scor ridicat la răutate ar putea sugera tendințe de agresivitate față de alte animale sau persoane, ceea ce ar putea necesita ajustări în modul în care interacționezi cu ea.

Chestionarul subliniază și modul în care pisicile răspund la regulile impuse de stăpâni. Dacă pisica ta nu respectă regulile casei, s-ar putea să fie nevoie să schimbi abordarea în educarea ei. În plus, testul analizează și modul în care pisica se raportează la afecțiune, oferind stăpânilor o perspectivă asupra nivelului de prietenie al animalului.

Un pas înainte în înțelegerea pisicilor

Pentru cei care doresc să descopere cât de „psihopat” este companionul lor, chestionarul este disponibil online și poate fi completat cu ușurință. Cercetătorii speră că această abordare va ajuta stăpânii să interpreteze mai bine comportamentele pisicilor și să le ofere un mediu mai armonios.

Dacă ai o pisică și te întrebi de ce uneori are reacții neașteptate, acest test ar putea fi cheia pentru a descifra misterul. De la curiozitatea sa aparent nemărginită până la momentele în care pare să te ignore complet, fiecare trăsătură poate avea o explicație.

Cu ajutorul chestionarului CAT-Tri+, vei putea înțelege mai bine motivațiile felinei tale și vei ști cum să-ți adaptezi interacțiunile pentru a construi o relație mai puternică și mai echilibrată. Așadar, dacă vrei să afli ce gândește cu adevărat pisica ta, acest test merită cu siguranță încercat.