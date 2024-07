Oamenii renunță la smartphone-uri în schimbul telefoanelor „pentru proști” care doar sună și trimit mesaje. Care este explicația din spatele trendului

Tot mai mulți oameni renunță la smartphone-uri în favoarea telefoanelor simple, cunoscute ca „dumb phone” sau, mai popular în română, „telefoane pentru proști”, care doar sună și trimit mesaje. Motivația din spatele acestui trend este evitarea stării de „zombie” în care utilizatorii de smartphone-uri tind să cadă.

Creșterea popularității telefoanelor simple

În ultimul an, popularitatea acestor telefoane simple a crescut semnificativ, cu 2,8 milioane de unități vândute în SUA. Mulți dintre cei care au făcut trecerea la telefoanele simple afirmă că se simt mai calmi și mai prezenți în viața de zi cu zi.

Un exemplu clar este Caroline Cadwell, o femeie din California, care a povestit pentru DailyMail că a decis să renunțe la smartphone după ce a realizat că a petrecut întreaga vară cu ochii în ecranul telefonului. „Nici nu îmi mai amintesc vara aceea – am uitat chiar și unde îmi plimbam câinele,” a mărturisit Cadwell.

Experiența de eliberare

La început, trecerea la un telefon simplu i s-a părut nepractică, dar apoi a devenit eliberatoare. „Spațiu și timp, așa aș descrie experiența. Este uimitor cât de mult pot câștiga relațiile tale atunci când renunți la smartphone,” a spus Cadwell.

Cadwell, care a lucrat timp de 15 ani în start-up-uri din Barcelona și San Francisco, a renunțat la job din cauza burnout-ului și a realizat că problema principală era smartphone-ul său. „Am plecat de la job din cauza burnout-ului și am petrecut aproape trei luni într-o stare de ‘zombie’. Când am început să mă simt mai bine, am reflectat asupra factorilor care au contribuit la burnout, iar lipsa de limite cu telefonul a fost unul dintre cei mai mari factori,” a explicat ea.

Impactul asupra sănătății mentale

Statisticile arată că apariția smartphone-urilor a coincis cu o creștere semnificativă a ratelor de depresie și anxietate, care au crescut cu peste 50% între 2010 și 2019. Multe organizații anti-smartphone și companii precum Dumbwireless vând telefoane simple pentru a ajuta utilizatorii dependenți să-și recapete controlul asupra vieții lor.

Cadwell a lansat și un produs numit Unpluq, care blochează aplicațiile pe smartphone-uri pentru a încuraja o utilizare mai sănătoasă. Utilizatorii acestui produs petrec în medie cu 72 de minute mai puțin pe telefon pe zi.

Exemplul personal și schimbările pozitive

Christina Dinur, o mamă casnică și editor freelance, a fost inspirată de o prietenă care renunțase la smartphone pentru a fi mai prezentă cu copiii săi. Dinur a citit și cartea „The Anxious Generation” de Jonathan Haidt, care leagă apariția smartphone-urilor de creșterea anxietății în rândul tinerilor. „Cartea m-a convins că copiii nu ar trebui să aibă smartphone-uri sau acces la social media, dar marele elefant din cameră era propria mea dependență de smartphone,” a spus Dinur.

Renunțarea la smartphone a fost mai ușoară decât se aștepta și nu a regretat decizia. „Mă simt atât de ușurată. Aveam probleme mari cu autocontrolul în privința smartphone-ului. Cu telefonul simplu, nu mai am această opțiune și este o ușurare,” a explicat ea.

Dinur face parte acum din mișcarea Smartphone Free Childhood și se asigură că copiii săi, în vârstă de trei și cinci ani, nu vor dezvolta obiceiuri digitale nesănătoase.

Reflecții asupra vieții fără smartphone

Stephen Kurczy, autorul cărții „The Quiet Zone”, a călătorit în Green Bank, Virginia, un oraș fără acoperire celulară, și a observat că mulți oameni experimentează simptome de retragere de la smartphone-uri. „Oamenii par să aibă un tic incontrolabil de a-și verifica telefoanele, chiar și după ce li se spune că nu există semnal,” a spus el.

Kurczy nu a deținut niciodată un smartphone, deoarece a realizat că ar fi fost prea tentant să-l folosească excesiv. „Este o modalitate de a crea puțină liniște în viața mea. O mulțime de cercetări arată că oamenii sunt mai fericiți și mai productivi dacă nu sunt online tot timpul,” a explicat el.

Acest trend de renunțare la smartphone-uri în favoarea telefoanelor simple continuă să crească, pe măsură ce tot mai mulți oameni recunosc beneficiile unui stil de viață mai simplu și mai prezent.