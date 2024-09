Oamenii de știință au confirmat oficial ce se află în interiorul Lunii: Ce au descoperit cercetătorii

O investigație exhaustivă publicată în mai 2023 a oferit răspunsuri esențiale privind compoziția internă a Lunii, punând capăt speculațiilor care sugerau că Luna ar fi „făcută din brânză verde”. Studiul recent a dezvăluit că miezul Lunii este, de fapt, o sferă solidă cu o densitate similară cu cea a fierului, o descoperire care promite să rezolve dezbaterile îndelungate privind natura acestuia și să ofere o înțelegere mai precisă a istoricului Lunii și al Sistemului Solar.

Descoperirile echipei de cercetători

Echipa condusă de astronomul Arthur Briaud de la Centrul Național de Cercetări Științifice din Franța a utilizat datele obținute din misiuni spațiale și experimente de măsurare cu laser pentru a elabora un profil detaliat al caracteristicilor Lunii. Aceasta a inclus măsurători ale deformării Lunii cauzate de interacțiunea gravitațională cu Pământul, variații ale distanței Lunii față de Pământ și densitatea acesteia. Prin modelarea diferitelor tipuri de nuclee, cercetătorii au identificat cea mai apropiată potrivire cu datele observaționale.

Rezultatele obținute au fost revelatoare. Modelele care reflectă cel mai bine cunoștințele actuale despre Lună sugerează o activitate intensă de răsturnare adânc în mantaua lunară. Aceasta înseamnă că materialele mai dense din interiorul Lunii se îndreaptă spre centru, în timp ce materialele mai puțin dense se ridică. Activitatea de răsturnare propusă de echipă adaugă un argument suplimentar pentru explicația prezenței anumitor elemente în regiunile vulcanice ale Lunii.

Implicațiile pentru evoluția Lunii

Descoperirea că miezul Lunii are o structură similară cu cea a Pământului, având un strat exterior fluid și un miez solid, are implicații interesante pentru înțelegerea evoluției Lunii. Conform modelării, miezul exterior al Lunii are un ra­dius de aproximativ 362 de kilometri, iar miezul interior are un ra­dius de aproximativ 258 de kilometri. Acest lucru reprezintă aproximativ 15% din ra­diul total al Lunii. Densitatea miezului interior este de aproximativ 7.822 kilograme pe metru cub, foarte apropiată de densitatea fierului.

În plus, descoperirile echipei de cercetători confirmă rezultatele unei echipe anterioare condusă de Renee Weber de la NASA în 2011, care folosise tehnici seismologice avansate pentru a studia miezul lunar. Atunci, au fost identificate dovezi ale unui miez solid cu un ra­dius de aproximativ 240 de kilometri și o densitate de aproximativ 8.000 kilograme pe metru cub.

Aceste descoperiri nu doar că oferă confirmarea rezultatelor anterioare, dar ele au și implicații semnificative pentru înțelegerea câmpului magnetic lunar. Știm că, după formarea sa, Luna avea un câmp magnetic puternic, care a început să scadă acum aproximativ 3,2 miliarde de ani. Deoarece câmpul magnetic este generat de mișcarea și convecția în miez, compoziția acestuia este esențială pentru a înțelege modul și motivul dispariției câmpului magnetic.

Cu planuri de explorare lunară reînnoite, este posibil ca în viitorul apropiat să avem oportunitatea de a verifica seismologic aceste descoperiri și să aprofundăm și mai mult cunoștințele noastre despre Luna și evoluția acesteia.