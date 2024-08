Zilele Pământului au fost odată cu 2 ore mai lungi și ar fi declanșat o explozie evolutivă majoră, sugerează un studiu

Un nou studiu sugerează că, în trecut, zilele de pe Pământ erau cu 2,2 ore mai lungi decât sunt astăzi, iar acest fenomen ar fi putut declanșa una dintre cele mai mari explozii evolutive din istoria vieții. Cercetătorii au descoperit că acest fenomen a fost cauzat de faptul că Luna s-a îndepărtat treptat de Pământ în orbita sa, influențând durata zilelor și poate chiar contribuind la apariția unor evenimente majore de oxigenare care au permis viața să evolueze într-un mod spectaculos.

Cum a schimbat Luna durata zilelor

Luna, care în prezent orbitează la o distanță medie de 384.400 kilometri de Pământ, nu a fost întotdeauna așa de departe. Potrivit cercetătorilor, în trecut, Luna s-a aflat mai aproape de Pământ, iar pe măsură ce s-a îndepărtat treptat, a extras din energia cinetică a planetei noastre. Acest proces a încetinit rotația Pământului, făcând ca zilele să devină din ce în ce mai lungi.

Studiul publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) arată că, în două perioade distincte din istoria Pământului, rotația planetei s-a schimbat brusc și dramatic, cauzând o prelungire rapidă a zilelor. În total, zilele s-au lungit cu 2,2 ore, în timp ce Luna s-a îndepărtat cu aproximativ 20.000 de kilometri de Pământ.

Legătura dintre durata zilelor și explozia vieții

Unul dintre cele mai semnificative momente din istoria Pământului, „explozia cambriană”, a avut loc în urmă cu aproximativ 540 de milioane de ani, într-o perioadă în care durata zilelor era în creștere. Explozia cambriană este cunoscută ca fiind o perioadă de diversificare masivă a vieții, când organismele au început să ocupe noi nișe ecologice, iar complexitatea biologică a cunoscut un salt fără precedent.

Cercetătorii sugerează că această prelungire a zilelor și expunerea crescută la lumina solară ar fi putut declanșa evenimente de oxigenare semnificative, care au permis dezvoltarea formelor de viață complexe. Între anii 650 și 500 de milioane în urmă, aceste schimbări au coincis cu o perioadă de mari schimbări biologice, culminând cu explozia cambriană.

A doua etapă de modificare rapidă a rotației Pământului a avut loc între 340 și 280 de milioane de ani în urmă, o perioadă caracterizată de extinse glaciații. Studiul arată că, deși aceste glaciații au avut un impact climatic major, schimbările din rotația Pământului au fost în mare parte cauzate de forțele mareelor, nu de efectele directe ale extincțiilor în masă sau ale glaciațiilor.

Un fenomen cosmic cu implicații evolutive

Cercetătorii explică faptul că modificările în lungimea zilelor ar putea influența distribuția energiei solare și a gradientelor de temperatură, afectând astfel sistemele meteorologice și dinamica atmosferei. Acești factori, la rândul lor, ar fi contribuit la evenimentele care au modelat evoluția vieții pe Pământ.

Deși rezultatele sunt fascinante, autorii studiului avertizează că ele trebuie interpretate cu prudență. Legătura dintre prelungirea zilelor și explozia evolutivă este în prezent o ipoteză ce necesită cercetări suplimentare pentru a fi confirmată.

Acest studiu nu doar că oferă o nouă perspectivă asupra istoriei evolutive a Pământului, dar ridică și noi întrebări despre modul în care interacțiunile dintre corpurile cerești pot influența procesele biologice pe termen lung.

Viitorul Pământului: zile din ce în ce mai lungi

Astăzi, zilele de pe Pământ au o durată de aproximativ 24 de ore, însă procesul de îndepărtare a Lunii continuă. Acest fenomen va continua să încetinească rotația planetei noastre, lungind zilele într-un ritm imperceptibil pentru noi. Totuși, în timp, aceste mici schimbări ar putea avea implicații majore pentru viața pe Pământ și pentru echilibrul dintre forțele cosmice care guvernează planeta noastră.

Studiul publicat aduce în prim-plan o legătură fascinantă între dinamica orbitală a Lunii și evoluția vieții, oferind o privire captivantă asupra modului în care forțele cosmice influențează procesele biologice de pe Pământ.