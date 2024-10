Noua zgardă AI care îți face câinele să „vorbească” este aici și este la fel de surprinzătoare precum sună

Te-ai gândit vreodată cum ar fi dacă ai putea să porți o conversație cu animalul tău de companie? Acum, acest scenariu din filme devine realitate datorită noii zgărzi Shazam Band, alimentată de inteligența artificială (AI). Inspirată din filmul „UP” al celor de la Pixar, zgarda îți permite să comunici cu patrupedul tău printr-o voce umană care răspunde întrebărilor tale.

Shazam Band nu doar că îți face câinele să „vorbească”, ci și monitorizează locația acestuia, avertizându-te prin mesaje text dacă se află în pericol sau s-a rătăcit. Cu ajutorul aplicației Shazam și a GPS-ului integrat, poți găsi rapid animalul tău de companie în caz de urgență.

Conversații cu patrupedul tău

După succesul filmului „UP”, mulți au visat la posibilitatea de a crea o zgardă reală care să le permită câinilor să comunice. În timp ce primele încercări de acest gen, precum Petpuls din 2021, nu au reușit să îndeplinească această dorință, Shazam Band pare să fie aproape de a transforma visul în realitate. CEO-ul companiei Personifi AI, John McHale, a dezvăluit că ideea de a folosi AI pentru comunicarea cu animalele a venit după o experiență personală tragică, când câinele său, Roscoe, a fost mușcat de un șarpe cu clopoței și aproape a murit. McHale și-a imaginat atunci cum ar fi fost dacă Roscoe ar fi putut să-l anunțe imediat despre ceea ce s-a întâmplat.

Shazam Band este concepută să interpreteze nu doar cuvintele rostite de stăpân, ci și comportamentul cinetic al animalului. În acest fel, zgarda poate articula stările emoționale ale câinelui tău, oferind mici replici precum „Mă simt trist acum” sau „Hai la joacă!”. Cu timpul, interacțiunile devin mai naturale, iar zgarda învață din conversațiile pe care le porți cu animalul tău de companie.

Funcționează cu adevărat?

Întrebarea pe care toți și-o pun este: funcționează Shazam Band cu adevărat? Într-o demonstrație live oferită de echipa Personifi AI, John McHale a arătat cum câinele său, Roscoe, purta zgarda și putea să „vorbească”. Deși nu a fost testată pe un număr mare de animale, în timpul demonstrației zgarda a reușit să interpreteze corect stările lui Roscoe și să emită răspunsuri corespunzătoare. În timpul unui joc de „tug of war”, zgarda a emis chiar celebra replică a lui Captain America, „I could do this all day!” – spre amuzamentul publicului.

Shazam Band oferă și o selecție de 25 de „personaje” din care poți alege pentru câinele tău, fiecare având o voce distinctă. De exemplu, poți opta pentru o voce glumeață, un „șef mafiot” sau o „frumoasă sudistă”. De asemenea, există și opțiuni pentru alte limbi, inclusiv o voce britanică sau una spaniolă. Cu siguranță, Shazam Band va fi pe placul iubitorilor de animale, care caută mereu noi modalități de a-și înțelege și mai bine prietenii necuvântători.

Disponibilă pentru precomandă, zgarda Shazam vine în două variante: una complet echipată cu GPS, la prețul de 595 de dolari, și o versiune mai simplă, fără GPS, la 495 de dolari. Indiferent de alegere, această invenție aduce o nouă dimensiune interacțiunilor dintre oameni și animale, dar ridică și câteva întrebări etice despre antropomorfizarea animalelor noastre de companie.