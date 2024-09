Noua Dacia Duster, lansată în Turcia la preț de Audi Q3 sau BMW Seria 2. Explicația pentru suma fabuloasă din spatele versiunii cu sigla Renault

Lansarea noii generații de Dacia Duster în Turcia a surprins prin prețul său ridicat, comparabil cu modele premium precum Audi Q3 sau BMW Seria 2. Deși Dacia este cunoscută ca o marcă accesibilă, prețul versiunii Renault Duster din Turcia a ridicat multe întrebări, mai ales în contextul în care aceeași mașină este mult mai ieftină pe alte piețe europene.

Diferențele de preț dintre Europa și Turcia

Noua generație Dacia Duster, aflată la a treia iterație, a fost deja lansată în Europa, unde prețurile încep de la aproximativ 19.000 de euro. În Marea Britanie, unde mașina vine cu volan pe partea dreaptă, prețul de pornire este de aproximativ 18.745 de lire sterline (22.200 de euro). În contrast, pe piața din Turcia, același model este mult mai scump, prețurile pornind de la 35.000 de euro.

Această diferență considerabilă este explicată prin taxele foarte mari aplicate autoturismelor în Turcia. Guvernul turc impune taxe semnificative pentru mașinile importate, ceea ce afectează direct prețul final al vehiculelor de pe piața locală. Pe lângă acestea, și inflația ridicată și fluctuațiile valutare au contribuit la formarea acestui preț. Astfel, în timp ce Duster rămâne o alegere populară și accesibilă în majoritatea țărilor europene, în Turcia prețul său rivalizează cu cele ale unor mărci de lux.

Specificațiile tehnice ale noii Duster

Noua Dacia Duster este disponibilă cu o serie de motorizări menite să răspundă cerințelor diverselor piețe, inclusiv o variantă hibridă. Printre motoarele disponibile se numără:

Motor pe benzină turbo de 1 litru, cu 100 CP

Motor pe benzină turbo de 1,2 litri (hibrid), cu 130 CP

Motor pe benzină turbo de 1,6 litri (hibrid), cu 140-145 CP

Această gamă de motorizări, împreună cu opțiunile de transmisie manuală și automată, asigură o flexibilitate mare pentru diversele piețe internaționale. Duster este așteptat să fie lansat și în India, unde se speră ca versiunea hibridă să atragă atenția consumatorilor din segmentul SUV-urilor compacte.

Design și caracteristici moderne pentru Duster 3

Noua Dacia Duster păstrează esența versiunilor anterioare, dar vine cu îmbunătățiri vizibile, atât în ceea ce privește designul exterior, cât și cel interior. La exterior, modelul impresionează prin farurile LED moderne, bara frontală robustă și liniile dinamice care accentuează caracterul de SUV al mașinii. De asemenea, bara de protecție cromată și stopurile LED în formă de triunghi îi conferă un aspect contemporan și stilizat.

La interior, Duster oferă un design practic, dar atractiv, cu un sistem infotainment modern, cu ecran tactil, și o serie de funcții avansate, inclusiv aer condiționat automat, ventilarea scaunelor și un panou de instrumente digital. În plus, versiunea din India ar putea veni cu un acoperiș panoramic și iluminare ambientală, ceea ce va ridica nivelul de confort și atracție al SUV-ului.

De ce prețul este atât de ridicat în Turcia?

Prețul exorbitant al noii Dacia Duster pe piața din Turcia, în comparație cu cel european, poate fi atribuit în principal sistemului de taxare auto extrem de ridicat al țării. Aceste taxe sunt aplicate în funcție de capacitatea motorului și alte caracteristici ale vehiculului, ceea ce face ca prețul final să fie mult mai mare decât cel inițial anunțat de producător.

Pe de altă parte, diferențele de preț dintre versiunile Dacia și Renault ale modelului sunt explicate și de brandul sub care este vândută mașina. În timp ce Dacia este poziționată ca o marcă accesibilă pe majoritatea piețelor europene, Renault, sub sigla căruia este vândută Duster în Turcia, este perceput ca un brand de gamă medie spre premium, ceea ce influențează prețul de listă. Astfel, în Turcia, noua Duster este comercializată sub sigla Renault, ceea ce adaugă la percepția de valoare și justifică într-o oarecare măsură prețul ridicat.

Noua Duster lansată în Turcia continuă să fie un model extrem de popular datorită versatilității sale, însă condițiile economice și fiscale locale fac ca prețul să fie semnificativ mai mare decât pe alte piețe europene. Acest lucru demonstrează cum factori externi, precum taxele și politicile de import, pot influența în mod direct costurile unui model accesibil la bază, transformându-l într-un produs aproape de lux.