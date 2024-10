Mesajul șocant scris de mână, descoperit de o femeie într-o carte veche a celebrului scriitor Vladimir Nabokov

O copie de anticariat a controversatului roman Lolita, scris de Vladimir Nabokov, a devenit virală recent din cauza unei inscripții tulburătoare găsite în interiorul cărții. Romanul, publicat în 1955, a șocat și fascinat publicul datorită poveștii sale provocatoare despre un bărbat obsedat de o fată de 12 ani. Deși subiectul său a provocat multe controverse de-a lungul timpului, Lolita a vândut milioane de exemplare și a fost adaptat de două ori pentru marele ecran, fiind inclus frecvent în listele celor mai bune romane din toate timpurile, scrie Newsweek.

Recent, o postare pe Reddit a stârnit interesul comunității online după ce Sarah, o femeie care a descoperit inscripția, a împărtășit detaliile șocante ale mesajului găsit într-o ediție second-hand a cărții. Sarah, care a oferit doar prenumele său, a găsit copia la un Airbnb din Vermont și a împărtășit fotografia mesajului scris de mână pe forumul r/FoundPaper pe 14 octombrie 2024. Mesajul, datat 1980, spunea: „Lectură plăcută domnului meu nymf, și La Mulți Ani pentru 16 ani”, semnat de cineva pe nume Vicki, alături de o inimă și câteva săruturi desenate.

Reacții puternice și interpretări greșite

Inscripția a ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales din cauza utilizării termenului „nymf,” un cuvânt similar cu cel folosit de protagonistul Humbert Humbert pentru a descrie fetițele pe care le consideră atrăgătoare, numindu-le „nymfete.” Acest detaliu a declanșat un val de comentarii pe Reddit, mulți utilizatori fiind șocați de faptul că cineva a ales să facă o astfel de dedicație într-o carte precum Lolita.

Sarah a mărturisit pentru Newsweek că a încercat să citească Lolita pentru prima dată în adolescență, crezând că va fi o lectură „picantă și scandaloasă,” dar a renunțat la scurt timp din cauza conținutului greu de digerat. După ce a găsit cartea la Airbnb, a reflectat asupra unei relații din trecutul său, care a început când ea avea 17 ani și implica o diferență mare de vârstă. Această descoperire a făcut-o să reevalueze relația și să considere că găsirea cărții a fost un semn din partea universului că decizia sa de a pune capăt relației era cea corectă.

Sarah a explicat că inscripția a adâncit impactul emoțional al cărții pentru ea. „M-am gândit mult la relația mea și la modul în care am perceput Lolita când eram adolescentă versus cum înțeleg lucrurile acum. Mi-a pus multe lucruri în perspectivă,” a declarat ea.

Dezbaterea asupra interpretării romanului

Lolita este adesea interpretat greșit de cititorii care văd în el o poveste de dragoste, iar inscripția descoperită de Sarah pare să indice că și cei care au dăruit cartea au avut o percepție similară. În ediția găsită de Sarah, introducerea romanului scrisă de criticul american Lionel Trilling menționa că Lolita este „despre dragoste,” o afirmație care a provocat indignare pe Reddit. Un utilizator a comentat: „Nu cred că Lionel Trilling a înțeles ce e Lolita de fapt.” Alții au adăugat: „Oamenii sunt atât de siguri pe ei când interpretează greșit și într-un mod dezgustător povestea,” subliniind confuzia frecventă legată de subiectul romanului.

Sarah a fost de acord cu această percepție, afirmând că romanul este departe de a fi o poveste de dragoste. „Este mai degrabă ceva apropiat de un horror,” a spus ea. „Nu înțeleg cum cineva ar putea citi această carte și să vadă ceva favorabil în Humbert Humbert.” De asemenea, a subliniat că limbajul poetic folosit de Nabokov nu trebuie confundat cu romantismul, ci mai degrabă ca o modalitate de a descrie o obsesie bolnavă față de copii.

Impactul descoperirii asupra lui Sarah

Descoperirea inscripției a avut un efect profund asupra lui Sarah, nu doar pentru modul în care i-a schimbat percepția asupra romanului, dar și pentru cum i-a influențat modul de a vedea relațiile sale din trecut. „Când am încercat să citesc cartea la 15 sau 16 ani, nu am înțeles complexitatea ei și am renunțat rapid. Acum, când am reluat lectura, mă lovesc de realitatea cruntă a poveștii și de modul în care ea se suprapune cu experiențele mele personale,” a spus Sarah.

În final, postarea sa a generat aproape 3.000 de reacții pe Reddit, iar descoperirea inscripției a stârnit discuții ample despre modul în care Lolita continuă să fie perceput greșit de o parte a publicului. Cazul lui Sarah este un exemplu despre cât de important este să înțelegem mesajele complexe ale unor opere literare și să fim conștienți de implicațiile lor morale și etice.

Astfel, Lolita rămâne una dintre cele mai dezbătute opere literare, în special din cauza mesajelor subtile și a caracterului provocator al povestirii. Mesajul găsit în carte de Sarah nu face decât să adâncească misterul din jurul interpretărilor acestei lucrări emblematice.