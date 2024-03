Mașina Apple, desprinsă din viitor. Un posibil design care spulberă visurile amatorilor de automobile “periculoase”

Speculațiile privind lansarea unei mașini de către gigantul tehnologic Apple, alimentate cu baterii și oferind un nivel ridicat de autonomie în conducere, datează încă din 2014.

Proiectul, cunoscut sub numele de cod Titan, a fost învăluit în mare parte în secret, cu un flux constant de brevete legate de mașini și recrutarea de profesioniști din sectorul auto alimentând zvonurile de-a lungul anilor.

Sfârșitul unui drum lung și costisitor

Proiectul Titan pare să fi ajuns la final, Bloomberg relatând luna trecută că proiectul a fost anulat. Mai mult, The New York Times a raportat în aceeași perioadă că Apple a cheltuit peste 10 miliarde de dolari pe acest proiect sortit eșecului. Într-un raport ulterior publicat săptămâna aceasta, Bloomberg a detaliat unele dintre designurile pe care Apple le avea în vedere pentru mașina sa. Conform surselor publicației, designul principal semăna cu un van al startup-ului de vehicule electrice Canoo, cunoscut sub numele de Lifestyle Vehicle, scriu cei de la Mothor Autorithy.

Designul presupunea că avea părți frontale și spate identice, foarte asemănătoare cu Canoo, și a fost poreclit intern „Bread Loaf”. Un design alternativ ar fi fost un van mai convențional, stilizat similar cu conceptul prezentat de Volkswagen în 2017 pentru a prefigura vanul electric ID.Buzz 2025. Existau și elemente de design mai neobișnuite, precum uși în stil gullwing, potrivit surselor Bloomberg.

Interiorul futurist și provocările tehnologice

Designul a evoluat constant, în special pentru interior, care ar fi avut patru locuri. Scaunele din față erau proiectate astfel încât să se poată întoarce către cele din spate, creând o experiență similară unui lounge. Designul interior original nu includea un volan și pedale, deoarece Apple își propusese să livreze o capacitate de conducere complet autonomă, potrivit Bloomberg. Cu toate acestea, acestea au fost necesare pentru designurile ulterioare după ce Apple a renunțat la încercarea de a proiecta o mașină care să se conducă singură.

Pe lângă provocările tehnologice și realitățile dificile ale construirii și vânzării mașinilor, ceva ce președintele Toyota, Akio Toyoda, l-a avertizat pe Apple în 2021, Proiectul Titan a fost de asemenea reținut de indecizie și dezacord privind direcția pe care proiectul ar trebui să o ia, conform Bloomberg.

În 2019, gigantul electrocasnicelor Dyson, cel mai bine cunoscut pentru gama sa de aspiratoare fără sac, a renunțat și el la lansarea propriei mașini, deși proiectul ajunsese la un stadiu avansat de dezvoltare. De asemenea, au fost mai multe companii în domeniul tehnologiei de conducere autonome care au apărut și au dispărut în timp ce Apple își dezvolta mașina, cum ar fi Argo AI și Uber Advanced Technology Group.