Noile jocuri PlayStation Plus din iunie: Monster Hunter Rise și trei jocuri Lego

PlayStation Plus este un serviciu de abonament oferit de Sony pentru utilizatorii de console PlayStation. Lansat în iunie 2010, acest serviciu a devenit esențial pentru jucătorii care doresc să maximizeze experiența lor de joc pe consolele PlayStation 4 și PlayStation 5. Abonamentul PlayStation Plus oferă mai multe beneficii semnificative, inclusiv acces la jocuri gratuite lunare, reduceri exclusive în PlayStation Store și, cel mai important, posibilitatea de a juca jocuri online cu prietenii sau alți jucători din întreaga lume.

Luna iunie aduce o nouă selecție de jocuri pentru abonații PlayStation Plus, incluzând titluri pentru PS5 și PS4. Printre jocurile incluse se numără RPG-ul medieval Crusader Kings III, jocul de aventură After Us, strategia Anna 1800 și Football Manager 2024.

Titluri noi și populare pentru PS5 și PS4

Monster Hunter Rise : Jocul foarte apreciat de la Capcom este disponibil pentru ambele console.

: Jocul foarte apreciat de la Capcom este disponibil pentru ambele console. Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 : Un joc de curse motocross.

: Un joc de curse motocross. Police Simulator: Patrol Officers : Un simulator procedural de poliție.

: Un simulator procedural de poliție. Far Cry 4 : Un shooter de primă persoană lansat inițial pe PS4.

: Un shooter de primă persoană lansat inițial pe PS4. Lego The Hobbit și Lego Disney-Pixar’s The Incredibles: Două dintre jocurile Lego adăugate în colecție.

Clasici adăugați pentru abonații Premium

Pentru abonații Premium, sunt disponibile noi titluri din catalogul de clasici, inclusiv:

Ghosthunter : Un shooter din perspectivă a treia.

: Un shooter din perspectivă a treia. Lego Star Wars II: The Original Trilogy .

. Daxter: Un platformer plin de umor.

Jocuri PS VR 2 și alte titluri pentru Premium

Luna iunie marchează prima dată când un joc pentru PlayStation VR 2 este inclus în PlayStation Plus, cu simulatorul de natură Kayak VR: Mirage. Sony a început să ofere jocuri PS VR2 în cadrul campaniei Days of Play, care a inclus titluri virtuale precum Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Before Your Eyes, Walkabout Mini Golf, Synth Riders și The Walking Dead: Saints & Sinners. Aceste jocuri sunt disponibile doar pentru abonații Premium.

Alte titluri disponibile

Primul lot de jocuri anunțat la sfârșitul lunii mai include:

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

AEW Fight Forever

Streets of Rage 4

EA Sports FC 24

Aceste titluri sunt accesibile tuturor abonaților PlayStation Plus, indiferent de nivelul abonamentului.

Clasici PS2 și jocuri suplimentare pentru Extra și Premium

Pentru abonații Premium, sunt disponibile și titluri clasice pentru PS2, cum ar fi:

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

Membrii PS Plus Extra și Premium au acces și la:

Dredge

Lego Marvel Super Heroes 2

Cricket 24

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definition Edition

De asemenea, aceștia pot încerca un demo al jocului WWE 2K24.