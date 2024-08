Istvan Kovacs a arbitrat finala Europa League și a iscat multe comentarii. ”Nu-l mai iau pe arbitrul ăsta în serios”

Istvan Kovacs (39 de ani) a fost arbitrul finalei UEFA Europa League, Atalanta- Bayer Leverkusen 3-0, disputată, miercuri seară, pe stadionul Aviva, din Dublin.

”Centralul” român nu a avut parte de un meci complicat, astfel că la această finală cei de la VAR nu au avut deloc de lucru. Ca și la precedentele partide din Europa, la care a fost delegat, Kovacs a lăsat jocul cât mai liber posibil, astfel ca fotbaliștii celor două formații să fie protagoniști.

Partida a fost una liniștită, asta și pentru că Atalanta a dominat ostilitățile de la un capăt la altul.

Ademola Lookman (26 de ani) a fost MVP-ul finalei. Atacantul englez a marcat toate cele trei goluri, în minutele 12, 26 și 76. Astfel, Atalanta, care se află pe locul 5 în Serie A, cu o etapă înainte de finalul campionatului, a câștigat în premieră trofeul european și a și întrerupt seria de invincibilitate a campioanei Germaniei.

La finalul întâlnirii de pe Aviva Stadium, arenă care a intrat în gura fanilor după acest meci, cei de la UEFA au publicat un mesaj referitor la prestația lui Istvan Kovacs.

Vezi și: Borussia Dortmund poate încasa mai mulți bani dacă pierde finala Ligii Campionilor. Cum este posibil așa ceva

”Felicitări arbitrului din această seară, Istvan Kovacs, și tuturor oficialilor din această seară (n.r. – miercuri seară)”, au publicat cei de la UEFA.

Internauții au remarcat imediat postarea reprezentanților forului de la Nyon și au contracarat imediat.

”Performanță remarcabilă”, ”Performanță excelentă”, ”După meciul dintre Barcelona și PSG nu-l mai iau pe arbitrul ăsta în serios”, ”O performanță teribilă, prea multe greșeli”, au fost câteva dintre părerile internauților.

💪 Congratulations to tonight’s referee Istvan Kovács and the team of match officials!#UELfinal | @EuropaLeague pic.twitter.com/CRigXgkYwi

— UEFA (@UEFA) May 22, 2024