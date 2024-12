INTERVIU „Dune: Prophecy”, pe Max: Jessica Barden vorbește despre experiența pe platourile de filmare ale celui mai urmărit serial de anul acesta

Dune: Prophecy este un serial ambițios produs de Max, care explorează începuturile Bene Gesserit, organizația misterioasă și influentă din universul Dune. Acțiunea este plasată cu 10.000 de ani înaintea evenimentelor din cărțile originale ale lui Frank Herbert, concentrându-se pe două surori din Casa Harkonnen, Valya și Tula. Ele navighează intrigi politice și amenințări galactice pentru a stabili bazele Bene Gesserit, un ordin cunoscut pentru abilitățile sale supranaturale și influența asupra caselor nobiliare din galaxie.

Serialul de pe Max, din care deocamdată au apărut pe platformă patru episoade, promite să fie o poveste epică despre sacrificii și jocuri de putere, oferind perspective noi asupra istoriei Bene Gesserit. Regizat de Anna Foerster și condus de showrunnerul Alison Schapker, serialul are o distribuție impresionantă, inclusiv pe Emily Watson și Olivia Williams în rolurile centrale. Serialul sugerează un mix captivant de politică, acțiune și drame interioare, totul fiind împletit cu temele spirituale și filozofice caracteristice universului Dune.

Playtech a discutat cu Jessica Barden care o interpretează pe Valya Harkonnen, Emily Watson interpretând același personaj la maturitate, într-un interviu pe care vă invităm să-l parcurgeți în continuare.

INTERVIU Jessica Barden, Valya Harkonnen în „Dune: Prophecy”

Playtech: Bună, Jessica! Mulțumim că ai acceptat să vorbești cu noi! Prima mea întrebare este legată de faptul că am citit multe interviuri cu alți membri ai distribuției, iar toți par să aibă perspective diferite despre personajele lor. Mă întrebam dacă, atunci când ai intrat în pielea personajului, ai avut o conversație cu Emily Watson (n.r. actrița care o interpretează pe Valya Harkonnen în vârstă) despre modul de abordare a rolului sau dacă fiecare dintre voi avea o idee diferită despre unde se îndreaptă personajele voastre. Jessica Barden: Amândouă eram pe aceeași lungime de undă. Dar, știi, cred că noi am avut probabil cea mai simplă sarcină, deoarece Valya este un personaj principal. Așa că aveam cel mai mult material. În plus, Valya este menționată și în carte, deci a fost destul de clar. Nu-mi amintesc să fi avut vreodată viziuni diferite în vreun fel. Materialul din scenariu era abundent, la fel și cel din cărți. Așa că totul a fost foarte ușor. Intuițiile noastre erau complet aliniate. A fost super simplu. De fapt, nu am avut prea mult timp pentru pregătiri. Cred că ne-am întâlnit o singură dată înainte de a începe filmările, dar nici nu am simțit că ar fi fost nevoie. Amândouă avem multă experiență în lucrul rapid, așa cum se întâmplă la televiziune, așa că totul a fost relaxat, instinctiv. Iar materialul era atât de bine construit, încât producția a avut grijă de noi în cel mai bun mod posibil.

Playtech: Vreau să te întreb ce ai învățat despre tine ca actor interpretând o poveste atât de epică precum Dune.

Jessica Barden: Am învățat atât de multe din acest proiect, deoarece nu am mai lucrat niciodată la ceva de această amploare. Nu mai făcusem niciodată ceva la această scară – să lucrez pe platouri atât de elaborate, cu atât de mulți oameni în scenă și cu atât de mulți figuranți. Cel mai simplu mod de a explica este că am învățat să am încredere în mine însămi. Am realizat că pot să intru direct într-o scenă și să o fac, bazându-mă pe instinct și pe materialul oferit.

De asemenea, mi-am dat seama că nu trebuie să fiu prea grijulie cu procesul creativ, cum eram la începutul carierei mele, când făceam filme independente. Acest proiect mi-a arătat că poți sări într-o poveste, să o trăiești și să te simți mândră de munca ta, chiar dacă lucrezi într-un ritm alert și intens.

Playtech: Există o amintire din acest proiect care crezi că va rămâne cu tine pentru totdeauna? Și ce te-a surprins cel mai mult la Emily Watson?

Jessica Barden: Ceea ce m-a surprins cel mai mult la Emily Watson a fost cât de autentică, deschisă și de relaxată este. Știu că sună clișeic, dar chiar este o persoană extrem de modestă și abordabilă. Deși este o actriță extraordinară, nominalizată la Oscar, în viața de zi cu zi este doar o persoană normală din Londra, mamă a doi copii. Vorbind cu ea despre cum a echilibrat începuturile carierei cu viața de mamă a fost o experiență revelatoare. Este o mare actriță, dar, în același timp, este o persoană normală, care face pachețelele de prânz pentru copii când nu filmează.

Legat de amintiri, cred că ceea ce îmi va rămâne cu adevărat este o secvență la care am lucrat pe un platou de filmare complet albastru (blue screen). Nu mai făcusem așa ceva până atunci, iar ziua respectivă a fost incredibil de solicitantă. A trebuit să mă adaptez rapid și să interpretez o scenă foarte intensă, fără niciun punct de reper vizual. A fost extrem de fizic și emoțional, iar experiența de a improviza și de a avea încredere totală în regizor și echipă a fost una transformatoare pentru mine.

Playtech: Ce diferențiază personajul Valya de alte personaje feminine puternice din universul Dune?

Jessica Barden: Cred că Valya se distinge prin natura sa extrem de arogantă și auto-centrată. În timp ce alte personaje sunt mai degrabă orientate spre binele comun și lupta de echipă, Valya pune mereu propriile interese pe primul loc. Deși este devotată frăției Bene Gesserit, ea nu poate scăpa complet de firea ei Harkonnen, care este marcată de ambiție și egoism.

Este un personaj care sfidează așteptările tradiționale, iar asta o face să iasă în evidență. Mulți ar putea argumenta că își folosește loialitatea față de Surorile Bene Gesserit pentru a-și atinge scopurile personale, dar eu nu cred asta. Într-o lume în care majoritatea luptă împreună, Valya își urmează propria cale, ceea ce o face extrem de captivantă și complexă.

Playtech: Cum a fost să intri în familia Harkonnen, având în vedere reputația lor din universul Dune?

Jessica Barden: A fost o experiență fascinantă să dau viață unui personaj dintr-o familie atât de iconică. Deși povestea noastră este plasată cu 10.000 de ani înainte de evenimentele din filmele anterioare, m-am gândit mereu la faptul că descendenții Harkonnen ajung să fie niște oameni complet lipsiți de lumină și vitalitate. Este un detaliu care mi-a rămas în minte, chiar dacă povestea mea era departe de acea realitate.

Ce mi-a plăcut foarte mult a fost să explorez cum au fost acești strămoși înainte să devină ceea ce știm despre ei. Ideea că Harkonnenii erau deja oameni complecși și plini de contradicții chiar și cu mii de ani înainte de evenimentele centrale din Dune a adăugat multă profunzime personajului meu.

Playtech: Ce mesaj speri ca publicul să ia cu el după ce vizionează Dune: Prophecy?

Jessica Barden: Nu vreau să sune foarte feminist, deși sunt o feministă. Îmi doresc ca oamenii să reflecteze la locul femeilor în societate și la ce pot realiza atunci când sunt lăsate să își acceseze adevăratul potențial. Surorile Bene Gesserit reprezintă o explorare a puterii feminine într-un mod unic și profund. Ele demonstrează ce poate face o comunitate de femei care colaborează și nu sunt constrânse de comparațiile constante cu bărbații.

De asemenea, sper ca publicul să vadă complexitatea personajelor și să recunoască faptul că nu toate alegerile lor sunt perfecte sau morale. Universul Dune este o reflecție asupra umanității, iar povestea Valyei arată cât de mult contează să înțelegi contextul în care cineva ia decizii.