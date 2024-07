Ianis Hagi pune presiune pe Edi Iordănescu. Nu își face probleme pentru participarea la EURO 2024: ”Se discută mult”

Ianis Hagi a fost rezervă la amicalul România – Columbia, câștigat de sud-americani, 3-2. Jucătorul lui Alaves a marcat un gol pe Wanda Metropolitano, iar la final s-a arătat sigur de locul său în lotul pentru Euro 2024. Iată ce a declarat fiul ”Regelui”.

Fostul internațional a fost introdus pe teren în România – Columbia în minutul 56, în locul lui Mihăilă, iar în minutul 84 a marcat primul gol al tricolorilor, sub privirile părinților săi, prezenți la meci. La finalul partidei, Ianis Hagi a avut o reacție surprinzătoare când a fost întrebat dacă se gândește că ar putea rata EURO 2024.

Ianis Hagi (25 ani) evoluează puțin la Alaves. În acest sezon, a bifat 806 de minute pentru gruparea din La Liga, reușind să marcheze două goluri și să paseze decisiv o dată. Chiar și așa, mijlocașul nu crede că va rata lotul primei reprezentative pentru turneul final din Germania, precizând că acum este mai puternic şi mai bun decât înaintea accidentării. Întrebat dacă ar fi o mare dezamăgire să nu joace la EURO 2024, Ianis Hagi a dat un răspuns foarte clar.

„Credeţi că se pune problema? Se discută mult… nu ştiu, să îl întrebaţi pe selecţioner. Eu cred că am demonstrat pe teren, îmi ştiu statisticile, ştiu ce am făcut şi ştiu că sunt mult mai puternic şi mai bun decât înaintea accidentării. Ideea e să fiu pe teren.

Sunt în formă, mă simt bine, tot sezonul am fost aşa. Mă simt foarte puternic din punct de vedere fizic. De fiecare dată când am intrat pe teren sezonul acesta, indiferent că a fost la club sau la naţională, am intrat super-bine. Şi cam asta depinde de mine. La mine nu cred că se pune problema de formă.