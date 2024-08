HBO lansează primul teaser pentru sezonul doi din „The Last of Us”: Când poți vedea continuarea adaptării jocului video

HBO a lansat primul teaser pentru sezonul doi al serialului The Last of Us, oferind câteva indicii despre ce ne așteaptă în noul sezon, care va debuta în 2025. În teaser, Joel, interpretat de Pedro Pascal, apare în conversație cu un nou personaj, interpretat de Catherine O’Hara, care pare să fie terapeutul său. Aceasta îi pune o întrebare esențială: „Ai rănit-o?” la care Joel răspunde enigmatic: „Am salvat-o”.

Noi personaje și întoarcerea unor figuri cunoscute

Pe lângă personajul interpretat de O’Hara, teaserul introduce și alte personaje noi, inclusiv pe Abby, interpretată de Kaitlyn Dever, și pe Dina, interpretată de Isabela Merced. De asemenea, Jeffrey Wright își reia rolul lui Isaac, un personaj pe care l-a dublat în jocul video original. În același timp, Tommy (interpretat de Gabriel Luna) și Ellie (interpretată de Bella Ramsey) reapar în câteva scene intense de acțiune.

Showrunnerii Craig Mazin și Neil Druckmann au decis să împartă evenimentele din jocul The Last of Us Part II în două sezoane, din cauza complexității narative mai mari față de primul joc. Sezonul doi va avea doar șapte episoade, urmând ca sezonul trei să fie „semnificativ mai amplu”, conform declarațiilor lor de anul trecut.

Schimbări față de povestea originală din joc

În timp ce seria originală a urmat în mare parte evenimentele din joc, cu câteva devieri inteligente, teaserul pentru sezonul doi sugerează deja o schimbare semnificativă. În joc, Joel mărturisește doar fratelui său, Tommy, evenimentele petrecute la spital. În serial, însă, el își dezvăluie secretele unui personaj nou, interpretat de O’Hara.

Acest teaser a fost dezvăluit ca parte a trailerului Coming to Max de la HBO, alături de previzualizări pentru alte producții, precum The Penguin, Dune: Prophecy, It: Welcome to Derry și A Knight of the Seven Kingdoms, următorul spin-off din universul Game of Thrones.

Ca referință, The Last of Us este un joc video lansat în 2013 de studioul Naughty Dog, cunoscut pentru povestea sa profund emoționantă și pentru grafica impresionantă. Jocul urmărește călătoria lui Joel și Ellie într-o lume post-apocaliptică devastată de o pandemie cauzată de un parazit care transformă oamenii în creaturi periculoase.

Succesul jocului, datorat în mare parte scenariului complex și personajelor bine conturate, a dus la dezvoltarea unui serial TV, lansat în 2023, produs de HBO. Serialul a fost foarte bine primit atât de fanii jocului, cât și de critici, pentru felul în care a reușit să păstreze esența poveștii originale, în timp ce a adus și elemente noi care au îmbogățit universul The Last of Us. Interpretările actorilor, în special ale lui Pedro Pascal în rolul lui Joel și Bella Ramsey în rolul lui Ellie, au fost lăudate pentru autenticitatea și profunzimea lor, consolidând și mai mult statutul francizei în cultura populara.