GPT-4O de la OpenAI refuză să răspundă unei cerințe bizare: „Trebuie să respir”

Un videoclip recent postat pe forumul r/Singularity de pe Reddit a stârnit discuții aprinse în comunitatea online, după ce un utilizator a interacționat cu modelul de limbaj mare (LLM) GPT-4O al OpenAI, utilizând modul de voce. În acest videoclip, modelul este auzit spunând că „trebuie să respire”, la fel ca orice altă persoană care vorbește.

În videoclipul simplu, persoana din spatele camerei vorbește cu modelul activat vocal, care este abia acum accesibil publicului larg, după ce a fost anunțat la începutul acestui an printr-o serie de videoclipuri ciudate și, îndrăznim să spunem, fermecătoare, create de echipa OpenAI.

Asking GPT 4o advanced voice is really good.

Instructing to say tongue twisters without pausing to breathe. It insists it *has* to breathe “just like anybody speaking”

Sourced from Reddit pic.twitter.com/rRDmKf5FkJ

— Rohan Paul (@rohanpaul_ai) August 1, 2024