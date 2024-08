Google și Meta (Facebook, Instagram) au făcut o echipă înfiorătoare pentru a exploata adolescenții prin reclame, conform FT

Google și Meta sunt implicate într-o controversă privind publicitatea adresată adolescenților.

Google și Meta, două dintre cele mai mari companii tehnologice din lume, sunt în centrul unei controverse după ce au colaborat pentru a lansa reclame adresate adolescenților, în ciuda politicilor care interzic acest tip de publicitate. Potrivit unui raport al Financial Times, Google și Meta au lucrat împreună la un proiect de marketing care a vizat utilizatori de YouTube cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, promovând platforma Instagram către acest segment de public.

Exploatarea unei lacune în politica de publicitate

Deși Google a blocat de ani buni targetarea bazată pe vârstă pentru utilizatorii sub 18 ani, compania ar fi găsit și utilizat o lacună în politica sa pentru a putea atinge audiența dorită. Mai exact, Google a recurs la targetarea unui grup de utilizatori etichetați drept „necunoscuți”, propunând acest segment de public către Meta. Conform documentelor analizate de Financial Times, Google avea date care indicau că un număr semnificativ de utilizatori din acest grup au vârste sub 18 ani.

În plus, Google a informat Meta că interacțiunile zilnice pe care le primește de la utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani depășesc interacțiunile de pe TikTok și Instagram, sugerând astfel că publicitatea ar putea fi eficientă. Totuși, utilizarea acestei lacune contravine chiar regulilor Google, care interzic targetarea indirectă a utilizatorilor minori.

Campania de marketing și reacția Google

Potrivit raportului, campania de marketing a fost lansată inițial în Canada, între februarie și aprilie, cu ajutorul agenției de media Spark Foundry. După succesul acesteia, Google și Meta au extins proiectul în Statele Unite în luna mai și plănuiau să îl extindă și în alte regiuni, incluzând și alte aplicații ale Meta în campanie.

Cu toate acestea, după ce Financial Times a contactat Google pentru comentarii, compania a lansat o investigație internă și a decis să anuleze proiectul. Un purtător de cuvânt al Google a declarat pentru publicație: „Interzicem personalizarea reclamelor pentru persoanele sub 18 ani, punct”.

Google a subliniat că sistemele sale de protecție au funcționat corect în acest caz, deoarece nu a targetat direct utilizatori de YouTube înregistrați ca fiind sub 18 ani. Cu toate acestea, compania nu a negat explicit utilizarea lacunei și a adăugat că va lua „măsuri suplimentare pentru a întări comunicarea cu reprezentanții săi de vânzări, astfel încât aceștia să nu ajute advertiserii sau agențiile să desfășoare campanii care încearcă să ocolească politicile noastre”.

Această controversă ridică întrebări serioase despre responsabilitatea companiilor de tehnologie în protejarea utilizatorilor minori și respectarea propriilor politici, mai ales într-un context în care platformele digitale joacă un rol tot mai mare în viața tinerilor.