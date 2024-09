Frații Pavăl, o nouă investiție fabuloasă. Ce planuri mărețe au proprietarii Dedeman după achiziția unei platforme industriale

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, cunoscuți pentru dezvoltarea celui mai mare retailer de bricolaj din România, Dedeman, continuă să își extindă imperiul prin achiziții strategice pe piața imobiliară.

Recent, cei doi antreprenori au achiziționat platforma industrială Andami din cartierul 23 August din București, o mișcare care deschide noi oportunități de dezvoltare. Această investiție confirmă interesul fraților Pavăl pentru expansiunea în sectorul imobiliar, alături de activitatea lor de succes în retail.

Detalii despre achiziția platformei Andami

Platforma industrială Andami, cu o suprafață de aproximativ două hectare, a fost achiziționată la licitație în 2022 de familia Eskiocak, dezvoltatori imobiliari din Turcia, pentru suma de 1,76 milioane de euro. Aceștia au demarat deja procesul de demolare a construcțiilor existente pe teren, incluzând hale și depozite, lăsând loc pentru noile planuri de dezvoltare imobiliară.

În 2023, frații Pavăl au achiziționat această proprietate de la familia Eskiocak, consolidându-și astfel prezența în zona de est a Bucureștiului, aproape de magazinul Dedeman Pantelimon. Deși nu au fost anunțate încă detalii oficiale despre viitoarea utilizare a terenului, surse din piața imobiliară sugerează că frații Pavăl ar putea dezvolta pe acest teren fie un proiect rezidențial care să includă peste 700 de apartamente, fie un parc de retail, care ar putea integra și un magazin Bebe Tei, în care dețin 30%.

Această achiziție reflectă un trend general pe piața imobiliară din București, în care vechile platforme industriale sunt transformate în ansambluri rezidențiale și comerciale. În vecinătatea terenului Andami, alte foste platforme industriale, precum ICMA și Tubinox, au trecut prin procese similare de dezvoltare, devenind locații de interes pentru investiții imobiliare.

De la bricolaj la imobiliare – extinderea imperiului fraților Pavăl

Dedeman, fondat de frații Pavăl, a devenit în ultimii ani nu doar lider pe piața de bricolaj din România, dar și un jucător major pe piața imobiliară. Cifra de afaceri a Dedeman a ajuns în 2023 la 11,5 miliarde de lei, o creștere de 4,5% față de anul precedent, și un profit net de 1,5 miliarde de lei. Cu o rețea extinsă de 62 de magazine, 5 centre logistice și peste 13.000 de angajați, frații Pavăl au transformat compania într-un adevărat gigant al comerțului românesc.

Pe lângă succesul în retail, frații Pavăl au investit masiv în sectorul imobiliar, direcționând peste 800 de milioane de euro către achiziții de birouri, terenuri și parcuri industrial-logistice. Una dintre cele mai notabile achiziții ale lor a fost portofoliul de birouri al CA Immo, pe care l-au cumpărat pentru suma record de 377 de milioane de euro în 2022. Aceasta a fost cea mai mare tranzacție imobiliară din România din acel an și a plasat frații Pavăl în topul celor mai mari proprietari de spații de birouri din țară.

De asemenea, frații Pavăl au achiziționat alte proprietăți de birouri de la The Bridge în București, complexul The Office din Cluj-Napoca, și clădirea Dacia One, toate fiind tranzacții ce consolidează poziția lor pe piața imobiliară de birouri.

Planuri mărețe pentru viitor

Frații Pavăl nu se limitează doar la achiziția de proprietăți de birouri. Ei și-au extins investițiile și în dezvoltarea de parcuri industrial-logistice și rezidențiale, în colaborare cu parteneri de afaceri, precum Ionuț Dumitrescu și compania sa, Element Industrial. Împreună, aceștia dezvoltă proiecte logistice lângă marile orașe din România, care răspund cerințelor tot mai mari din acest sector.

În paralel, frații Pavăl se implică și în dezvoltarea unui ansamblu rezidențial în Bacău, pe un teren de 7 hectare situat pe malul lacului Bistrița. Proiectul, denumit Dedeman Campus, va include un centru comercial și va marca intrarea lor pe piața dezvoltărilor rezidențiale. În plus, au cumpărat terenuri în zona Pipera din București, unde se preconizează construcția a sute de apartamente și spații comerciale.

Această diversificare a portofoliului de investiții nu se oprește aici. Frații Pavăl au plasamente și în alte domenii strategice, cum ar fi industria materialelor de construcții (Cemacon, Promateris), energie (Transelectrica, Electrica), viticultură (Purcari Wineries) și agricultură (Moldova Farming). De asemenea, au intrat pe piața sănătății prin achiziții precum clinica dentară Victoria, Farmacia Tei și Bebe Tei.

Impactul investițiilor asupra pieței imobiliare din București

Achiziția platformei Andami și a altor foste platforme industriale demonstrează clar tendința de transformare a Bucureștiului, unde fostele fabrici devin principalele surse de terenuri pentru noile dezvoltări imobiliare. Exemple notabile includ AFI Cotroceni și AFI Park, ridicate pe locul fostei fabrici UMEB, sau The Bridge și Orhideea Towers, construite pe locul fostei fabrici de pâine Spicul.

Transformările urbane prin care trece capitala, cu schimbarea destinației fostelor platforme industriale în ansambluri de locuințe sau birouri, oferă oportunități semnificative de creștere economică, dar și o revitalizare a unor zone abandonate. Frații Pavăl, prin expansiunea continuă a investițiilor lor în imobiliare, joacă un rol cheie în acest proces de dezvoltare urbană.

În concluzie, achiziția platformei Andami de către frații Pavăl nu este doar o investiție strategică, ci și un simbol al ambițiilor lor de a se extinde în diverse sectoare economice și de a contribui la transformarea peisajului imobiliar din România. Proiectele lor viitoare vor continua să modeleze piața și să deschidă noi oportunități de dezvoltare