Floarea și Traian s-au întors în România după o viață în Spania ca să dea lovitura în agricultură. ”Bani europeni nu am accesat, investim ce câștigăm”

După mai mulți ani petrecuți în Spania, lucrând în domenii variate, Floarea și Traian Brumă, originari din Florești, s-au hotărât să revină în România și să își construiască o nouă viață din agricultură.

Deși au învățat multe despre cultivarea legumelor în solarii pe tărâm iberic, odată întorși acasă, au ales să aplice aceste cunoștințe pentru a cultiva pământul românesc, pe care îl consideră mult mai prietenos și mai natural.

Întoarcerea acasă pentru o viață mai bună

Familia Brumă lucrează în prezent pe 5 hectare de legume și alte 8 hectare de cultură mare în Florești, un sat din județul Bistrița-Năsăud, cunoscut în zonă pentru activitatea agricolă intensă. „Am fost plecați în Spania o perioadă, unde am lucrat în solarii. După ce ne-am întors, am decis să investim în agricultură. Am învățat multe acolo despre producerea roșiilor și îngrijirea plantelor, dar aici produsele sunt mult mai naturale”, spune Floarea Brumă, în vârstă de 35 de ani.

Traian Brumă, de 39 de ani, a lucrat ca șofer de camion în Spania, dar crede cu tărie că viața în România, deși grea, oferă satisfacții mai mari. „Pământul e greu de lucrat, dar se poate trăi din agricultură în România. Trebuie muncă multă și seriozitate, dar problema este că nu mai găsești oameni dispuși să muncească”, subliniază el. Familia Brumă se bazează în mare parte pe forța de muncă mecanizată, deoarece nu dispun de suficienți lucrători sezonieri.

Investiții din propriile venituri, fără fonduri europene

Într-un sector în care mulți agricultori apelează la fonduri europene, familia Brumă a decis să își finanțeze afacerea agricolă din propriile câștiguri. „Bani europeni nu am accesat. Investim ce câștigăm”, explică Traian, arătând că preferă să își dezvolte afacerea în mod natural, fără să depindă de granturi sau împrumuturi.

Deși lipsa forței de muncă reprezintă o provocare constantă, familia reușește să își vândă produsele cu succes. Floarea Brumă explică că au reușit să își formeze o clientelă fidelă datorită calității produselor: „Suntem în Piața Decebal și ne-am făcut clienți. Dacă marfa e bună, oamenii vin și cumpără. Forță de muncă nu prea avem, dar ne descurcăm noi, familia, și uneori mai găsim pe cineva cu ziua.”

Planuri de viitor și continuitatea afacerii

Singura fiică a familiei, Alexandra Maria Brumă, deși își ajută părinții la muncă, nu se simte atrasă de agricultură. „Mi-a plăcut foarte mult în Spania. Nu aș fi plecat dacă nu ar fi decis părinții mei să ne întoarcem. După ce termin școala, vreau să mă întorc acolo”, mărturisește ea. Tânăra urmează cursuri la profilul Științe ale naturii, dar pare mai interesată de viața pe care o cunoaște din Spania decât de agricultura românească.

În ciuda muncii grele și a provocărilor, familia Brumă reușește să-și întrețină ferma, fiind prezentă la diverse târguri și piețe, cum ar fi Toamna Bistrițeană, unde vin cu o gamă variată de produse: varză, conopidă, vinete, ceapă, usturoi, roșii și ardei. „Reușim să trăim din munca câmpului. E o muncă grea, dar avem unde vinde produsele”, adaugă Floarea Brumă.

Povestea familiei Brumă este un exemplu de curaj și perseverență, demonstrând că, deși agricultura nu este un drum ușor, cu efort și determinare, se poate construi o viață decentă din această activitate, chiar și fără fonduri europene.