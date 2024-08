O regiune din Spania te plătește 15.000 de euro pentru a te muta acolo, dacă lucrezi de la distanță

Într-o lume în continuă schimbare, în care munca de la distanță devine tot mai populară, o regiune din Spania vine cu o ofertă impresionantă pentru cei care doresc să își schimbe viața.

Extremadura, o comunitate autonomă aflată la granița cu Portugalia, a lansat un program care oferă până la 15.000 de euro pentru a atrage nomazi digitali și lucrători la distanță să se stabilească în această zonă. Deși este una dintre regiunile mai puțin vizitate și dezvoltate ale Spaniei, Extremadura are un potențial imens pentru cei care caută un stil de viață liniștit și conectat la natură.

Un ajutor financiar considerabil pentru relocare

Extremadura, cunoscută pentru peisajele sale naturale impresionante și bogăția culturală, oferă un pachet atractiv celor dispuși să se mute acolo și să lucreze de la distanță. Programul, care a alocat un buget de 2 milioane de euro, vizează relocarea a 200 de lucrători la distanță și nomazi digitali în regiune. Fiecare persoană poate primi între 12.000 și 15.000 de euro, în funcție de condițiile în care se încadrează.

Femeile, tinerii sub 30 de ani și cei care se stabilesc în orașe mici din Extremadura, cu mai puțin de 5.000 de locuitori, sunt eligibili pentru o subvenție de 10.000 de euro. Dacă decid să rămână și după cei doi ani inițiali, vor primi o a doua plată de 5.000 de euro, ceea ce ridică suma totală la 15.000 de euro. Ceilalți nomazi digitali vor primi inițial 8.000 de euro, iar cei care aleg să rămână un an suplimentar vor primi încă 4.000 de euro, aducând suma totală la 12.000 de euro.

Această inițiativă are scopul de a sprijini atât economia locală, cât și populația, având în vedere că Extremadura are una dintre cele mai mici populații și cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor din Spania. Cu o rată a șomajului de 17,6%, mult peste media națională de 11,9%, regiunea speră să atragă lucrători calificați, în special din sectorul tehnologic, care pot lucra complet de la distanță.

Costuri reduse și o viață conectată la natură

Pe lângă ajutorul financiar oferit, nomazii digitali care se mută în Extremadura se vor bucura de un cost al vieții semnificativ mai mic în comparație cu alte regiuni ale Spaniei. Orașul Badajoz, de exemplu, are costuri mai mici cu 30% față de Madrid pentru mesele în oraș, transportul public și utilități. Acest lucru face din Extremadura o destinație atractivă pentru cei care caută un echilibru între viața profesională și cea personală, într-un mediu mai liniștit și mai accesibil financiar.

În ceea ce privește infrastructura digitală, deși Extremadura are unele lipsuri în ceea ce privește transportul, acoperirea cu fibră optică și telefonie mobilă este peste media națională, ceea ce facilitează munca de la distanță. Oferta este deschisă atât cetățenilor din alte regiuni ale Spaniei, cât și celor din străinătate, inclusiv celor din afara Uniunii Europene, cu condiția să aibă rezidență legală în Spania și să participe la programul de viză pentru nomazi digitali.

Deși data deschiderii aplicațiilor nu a fost confirmată, se preconizează că va fi la mijlocul lunii septembrie, iar cererile vor rămâne deschise până la alocarea tuturor fondurilor, estimată a dura cel puțin o lună, dar nu mai mult de un an. Cei interesați trebuie să depună cererile online, prin intermediul site-ului autorităților din Extremadura, și să fie pregătiți să se stabilească acolo pentru o perioadă de cel puțin doi ani.

România, printre cele mai atractive țări pentru nomazii digitali

România se numără și ea printre cele mai atractive țări pentru nomazii digitali, ocupând locul 9 în clasamentul global. Deși nu există încă o legislație specifică pentru cei care muncesc de la distanță, țara noastră oferă multiple avantaje pentru aceștia. Costurile reduse ale chiriei, diversitatea culinară și opțiunile de viață socială atât pe litoral, cât și la munte, fac din România o destinație ideală pentru nomazii digitali.

Cu o acoperire excelentă a internetului și posibilitatea de a trăi conectat la natură, România ar putea deveni o opțiune de top pentru cei care caută un loc de muncă la distanță într-un mediu sănătos și accesibil. Autoritățile ar putea să ia în considerare introducerea unor vize speciale pentru nomazii digitali, ceea ce ar putea atrage și mai mulți lucrători de acest tip in viitor.