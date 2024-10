Filmul românesc abia intrat pe Netflix e direct în top. Dragoș Bucur, Alexandru Papadopol, Ilona Brezoianu și Mihai Bobonete apar în peliculă

Lansat în anul 2016, filmul „Două Lozuri”, care s-a văzut atât la cinema, cât și pe Netflix, a revenit la finalul anului 2023 cu partea a doua: „Încă două lozuri”.

Filmul românesc care îi are în rolurile principale pe Dragoș Bucur, Alexandru Papadol și Dorian Boguță, dar în care mai apar și Ilona Brezoianu, Mihai Bobonete și Iulian Postelnicu a debutat în urmă cu aproximativ un an în cinematografe, iar la mijlocul lunii octombrie din acest an a intrat și pe Netflix.

În doar câteva zile de când Netflix a început să difuzeze „Încă două lozuri”, producția românească a intrat în Top 5 cele mai vizionate filme de pe celebra platformă în această săptămână.

Ce se întâmplă în filmul „Încă două lozuri”

În film, vechii prieteni Sile, Dinel şi Pompiliu se reunesc pentru a căuta un stick USB pe care l-au pierdut și pe care se află cryptomonedele pe care le-au minat cu ajutorul unui geniu IT dubios.

Deși s-au îmbogățit cu șase milioane de euro, cât ar valora cryptomonedele minate, cei trei protagoniști rămân tot săraci, la fel cum s-a întâmplat și în „Două lozuri”, după ce au câștigat marele premiu la Loto și nu au mai găsit biletul.

Filmul „Încă două lozuri”, cu Dragoș Bucur, Alexandru Papadol și Dorian Boguță în rolurile principale, a intrat în vara acestui an și pe platforma SkyShowtime.