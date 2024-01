Emma Răducanu, dezvăluiri după ce a fost eliminată de la Australian Open. Ce i s-a întâmplat

Emma Răducanu a revenit pe teren după aproape un an, la primul Grand Slam al anului. Ea a fost eliminată în turul doi la Australian Open, iar după meci a făcut dezvăluiri de impact. Britanica a spus ce i s-a întâmplat pe teren.

Emma Răducanu, tenismena cu tată român, a devenit un nume în lumea tenisului în anul 2021, când a câștigat US Open. A pornit din calificări și a triumfat în finala câștigată cu Leylah Fernandez, după zece victorii fără set pierdut. Ea avea doar 18 ani și 10 luni la vremea respectivă și ocupa locul 150 în lume. De atunci, tenismena a avut parte numai de probleme, și de sănătate și cu schimbările dese de antrenori.

Emma Răducanu a fost eliminată în turul doi la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Emma Răducanu, acum locul 296 mondial, a fost învinsă de sportiva chineză Yafan Wang, locul 94 WTA, scor 6-4, 4-6, 6-4, după un meci care a durat două ore şi 54 de minute.

În timpul partidei, Emma Răducanu a acuzat probleme de respiraţie, dureri în piept şi abdomen și a primit îngrijiri medicale. Britanica a luat câteva pastile, iar la finalul partidei a dezvăluit că în setul decisiv a avut stări de greață inexplicabile, fiind aproape să vomite pe teren.

”Acum mă simt un pic mai bine. În timpul meciului, să zic în setul 3, aveam 30-0 și serveam, apoi brusc am început să mă simt rău, foarte slăbită și cu stare de greață. Pe parcursul setului 3 cred că toată lumea a putut vedea că mă chinuiam puțin. Din punct de vedere fizic, mă simțeam bine, dar îmi venea să vomit. Apoi, după meci, am făcut-o. Acum sunt OK, voi trece peste, doar că a venit la momentul nepotrivit”, a afirmat Emma Răducanu.

„I was throwing up in my mouth”

Emma Raducanu explains how she was 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒆𝒅 to push through despite struggling with a stomach bug against Wang Yafan.#AusOpen pic.twitter.com/tQq4zvZo0z

— Eurosport (@eurosport) January 18, 2024