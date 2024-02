Documentarul de pe Netflix care-ți aduce legendele muzicale pe micul ecran: Michael Jackson, Ray Charles și Stevie Wonder, imagini în premieră

Documentarul de pe Netflix care te va impresiona până la lacrimi ți-i aduce pe Michael Jackson, Ray Charles și Stevie Wonder în casă.

Documentarul de pe Netflix unic în lume

Documentarul „The Greatest Night in Pop”, disponibil pe Netflix, aduce în prim-plan procesul înregistrării celebrei melodii „We Are the World” din 1985, o seară memorabilă în care zeci de staruri muzicale au colaborat într-un studio de înregistrări, potrivit relatărilor CNN. Lionel Richie, Bruce Springsteen și Cindi Lauper sunt printre cei care împărtășesc amintiri din acea seară specială, dedicată ajutorării persoanelor înfometate din Africa.

Cântecul și videoclipul au fost realizate în beneficiul celor afectați de foametea din Africa și au adunat o pleiadă de vedete muzicale, printre care Michael Jackson, Ray Charles, Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Harry Belafonte și Kenny Rogers. Organizatorii au avut doar o seară la dispoziție pentru a finaliza proiectul, iar producătorul Quincy Jones a afișat un semn la intrare care spunea „Lăsați orgoliul la ușă”, conform relatărilor lui Lionel Richie, ghidul neoficial al acestei călătorii în amintiri.

Imagini incredibile, în premieră

Documentarul de pe Netflix este îmbogățit cu imagini de arhivă inedite, dezvăluind detalii neștiute, precum refuzul inițial al lui Michael Jackson de a cânta sau de a fi filmat și momentul în care Stevie Wonder l-a ajutat pe Ray Charles să meargă la toaletă într-una dintre pauze. Printre artiștii care împărtășesc amintiri în documentarul de peste 90 de minute se numără Cindi Lauper, descrisă experiența drept „din altă lume”, Bruce Springsteen și Dionne Warwick.

„The Greatest Night in Pop” oferă o privire emoționantă la aproape 40 de ani de la momentul în care aceste vedete s-au unit pentru o cauză nobilă, subliniind în același timp că, indiferent de rivalitățile din industria muzicală, apreciază munca colegilor lor.

