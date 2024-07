Descoperirea „geamănului” Pământului ar putea fi aproape de realitate. Ce au descoperit astronomii

Telescoapele PLATO ale Agenției Spațiale Europene aduc o nouă abordare în căutarea planetelor similare Pământului.

În căutarea noastră de a înțelege dacă există viață în altă parte a universului, începutul este singurul exemplu pe care îl avem: viața pe Pământ. Astfel, găsirea unui alt Pământ ar putea fi cheia pentru descoperirea vieții extraterestre. Deși au fost identificate peste 5.000 de exoplanete, până acum nu am găsit un „geamăn” al Pământului. Totuși, acest lucru s-ar putea schimba în curând, datorită misiunii PLATO a Agenției Spațiale Europene (ESA).

O misiune revoluționară

PLATO, acronimul pentru PLAnetary Transits and Oscillations of stars, are un obiectiv clar: să caute lumi potențial locuibile, asemănătoare cu Pământul, în jurul stelelor similare Soarelui nostru.

„Unul dintre principalele obiective este să găsim un echivalent al Pământului-Soare, adică o planetă de dimensiuni asemănătoare Pământului situată în zona locuibilă a unei stele asemănătoare Soarelui”, a declarat Dr. David Brown de la Universitatea Warwick pentru IFLScience. „Acesta este obiectivul nostru principal”.

Telescopul PLATO nu este doar un observator al planetelor, ci și al stelelor. Echipa misiunii consideră că combinația acestor două aspecte este esențială pentru inovația pe care o aduce acest telescop.

„Avem două părți ale misiunii: una se ocupă de exoplanete și cealaltă de stele. Din punct de vedere științific, este destul de interesant că avem aceste două părți lucrând împreună pentru a obține cele mai bune rezultate”, explică Dr. Brown.

Printre obiectivele secundare ale misiunii se numără realizarea unui recensământ al planetelor terestre și al sistemelor stelare în întregime, precum și identificarea altor sisteme solare asemănătoare cu al nostru.

O structură unică și eficientă

Un alt aspect care face PLATO unic este structura sa. Spre deosebire de telescoapele tradiționale, PLATO este compus din 26 de telescoape diferite. Dintre acestea, două sunt camere rapide, iar celelalte 24 sunt camere normale, aranjate în grupuri de câte șase, cu o ușoară decalare. Această configurație oferă telescopului un câmp de vizualizare extins, performanță îmbunătățită și o metodă eficientă de eliminare a falselor alarme.

„Una dintre problemele mari cu exoplanetele tranzitante este identificarea celor reale de cele false. Utilizând mai multe telescoape, am construit un mod de a elimina unele dintre falsurile pe care le-am putea vedea în alt mod. În plus, arată foarte interesant”, a spus Dr. Brown cu entuziasm. „Avem acest mare pătrat cu toate telescoapele îndreptate către tine și arată cu adevărat unic!”.

Dr. Brown a prezentat o actualizare despre PLATO în cadrul National Astronomy Meeting de la Universitatea din Hull săptămâna aceasta. Telescopul este în curs de asamblare și a trecut recent de verificări critice. Misiunea este pe cale să fie lansată în decembrie 2026, de pe Guyana Franceză, cu un rachetă Ariane 6, același tip de rachetă care a avut lansarea inaugurală săptămâna trecută.

PLATO promite să aducă progrese semnificative în căutarea planetelor similare Pământului și în înțelegerea sistemelor planetare, având potențialul de a revoluționa modul în care percepem universul și posibilitatea vieții extraterestre.