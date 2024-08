De ce facem cearcăne și „pungi” sub ochi când suntem obosiți. Explicația din spatele fenomenului

Pungile sub ochi sunt un efect secundar comun al unei nopți proaste de somn, fiind modul în care corpul nostru anunță „da, mi-ar plăcea mai mult să fiu în pat acum”. Totuși, ceea ce cauzează cearcănele sau pungile sub ochi atunci când suntem obosiți este rezultatul unei combinații între fiziologia noastră, gene și comportament.

Cauzele fiziologice ale cercurilor întunecate

Pielea din jurul ochilor este mai subțire comparativ cu restul feței, ceea ce o face mai predispusă la pierderea integrității structurale, ducând la laxitate, linii fine și riduri. Pe măsură ce îmbătrânim, caracteristicile care înconjoară ochii, cum ar fi vasele de sânge, pigmentația sau adânciturile sub ochi devin mai vizibile.

Când suntem extrem de obosiți sau stresați, corpul nostru produce cantități mai mari de cortizol, un hormon steroidian secretat de glandele endocrine de pe rinichi. Cortizolul, cunoscut pentru asociația sa cu depresia și dificultățile în controlul greutății, este eliberat în încercarea de a ne menține treji și alertați. Totuși, un nivel ridicat de cortizol poate crește apariția pungilor sub ochi, deoarece sporește volumul de sânge prin pomparea de proteine și plasmă suplimentare prin osmoză. Această creștere a volumului de sânge face ca vasele să devină vizibile, inclusiv cele situate sub ochi.

Vasele de sânge se manifestă diferit în funcție de culoarea pielii unei persoane. Pielea palidă adesea arată vene albăstrui sau verzui ca rezultat al undelor de lumină reflectate din sânge, în timp ce persoanele cu tonuri de piele mai închise pot observa umflături pe măsură ce vasele de sânge se umplu. Astfel, efectul general este o întunecare și umflare care pare să facă reclamă oboselii noastre.

Cauze genetice ale cearcănelor

În timp ce oboseala poate declanșa apariția pungilor sub ochi, unele persoane au cercuri întunecate sub ochi în mod constant, iar genetica poate fi principalul vinovat. Dacă aveți pielea natural subțire și palidă, vasele de sânge de sub ochi vor fi mai vizibile chiar și atunci când nivelurile de cortizol sunt normale.

Hipropigmentarea periorbitală este denumirea dată cercurilor întunecate din jurul ochilor cauzate de pigmentația persistentă, indiferent de starea de oboseală sau vigilență a persoanei. Această condiție este mai frecventă în rândul anumitor grupuri etnice și familii, fiind cauzată de o combinație de factori genetici și de stil de viață.

Stilul de viață poate influența și el probabilitatea dezvoltării cercurilor întunecate sub ochi. Pe lângă oboseală, consumul excesiv de alcool, sare și țigări poate dilata vasele de sânge, similar cu modul în care nivelurile ridicate de cortizol afectează aspectul acestora. Cercetările au arătat de asemenea o asociere între utilizarea frecventă a cosmeticelor și frecventarea frecventă a ochilor cu hipropigmentarea periorbitală. Acest lucru se datorează probabil intervenției fizice care provoacă uzura suplimentară a pielii, asemănătoare efectelor îmbătrânirii.

Cauze legate de vârstă

Pielea din jurul ochilor este extrem de subțire, având doar 0,5 milimetri grosime, comparativ cu restul pielii care măsoară aproximativ 2 milimetri. Pe măsură ce îmbătrânim, aceasta pierde grăsime, devenind și mai subțire și mai transparentă. Aceasta înseamnă că culoarea naturală a vaselor de sânge sănătoase poate părea mai întunecată cu timpul, deoarece stratul care le acoperă devine mai puțin opac.

Pierderea de grăsime poate face ca zona sub ochi să devină mai adâncă. Zona lacrimogenă, numită astfel de dermatologi pentru rolul său în drumul lacrimilor căzute, este unul dintre locurile unde acest fenomen poate apărea. Pielea mai subțire poate ceda în aceste adânciri, creând un efect de umbrire care face ca pungile sub ochi să fie mai vizibile.

Există multe declanșatoare pentru pungile sub ochi și, în ciuda a ceea ce sugerează revistele, aproape toată lumea are asemenea trăsături. Cercurile întunecate sub ochi pot face să ne simțim inconfortabil, dar ele sunt adesea o trăsătură perfect naturală a feței. Deși somnul suficient poate ajuta la reducerea apariției acestora, poate ar trebui să învățăm să acceptăm pungile sub ochi și să ne bucurăm de somn pentru simplul motiv că este necesar.