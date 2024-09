David Popovici dezvăluie planurile după retragere: ”Sunt două businessuri pe care aş vrea să le fac”

David Popovici, una dintre cele mai mari figuri din sportul românesc, nu doar că excelează în apă, dar are și planuri ambițioase pentru viitorul său după retragerea din activitatea sportivă. Într-un discurs sincer și profund, campionul olimpic la 200 de metri liber a dezvăluit, în cadrul unui eveniment desfășurat recent, că își dorește să se implice activ în două domenii care îl pasionează: combaterea dependențelor și promovarea educației prin înot, notează News.ro.

Crearea unui centru de dezintoxicare: un proiect social important

David Popovici și-a exprimat dorința de a deschide un centru de dezintoxicare pentru persoanele care se confruntă cu diverse adicții, un proiect ambițios și necesar pentru România. „Mi-ar plăcea să existe la noi în ţară, nu ştiu cât e de posibil să vină din domeniul privat toate fondurile, e nevoie şi de ajutorul statului, un centru de dezintoxicare real, pentru că nu avem un centru şi un program real”, a declarat Popovici. Acest centru ar adresa dependențe variate, precum jocurile de noroc, alcoolul, drogurile sau alte adicții care afectează mii de persoane.

Popovici a subliniat că problema dependențelor este extrem de prezentă în România, dar nu primește atenția necesară. „Nu se vorbește mai deloc la noi în ţară, şi sunt foarte mulţi oameni afectaţi”, a spus el. Lipsa centrelor specializate face ca multe persoane să caute tratament în străinătate, unde condițiile și infrastructura sunt mai bine dezvoltate. Totuși, nu toată lumea își permite să plece pentru tratament în afara țării, iar Popovici dorește să schimbe această situație, oferind un sprijin real celor care au nevoie.

Un bazin de înot pentru a învăța copiii să fie în siguranță în apă

Al doilea mare proiect al lui David Popovici este unul legat de pasiunea sa de o viață: înotul. Campionul dorește să creeze un bazin propriu și o fundație prin care să învețe copiii să înoate. Acest proiect are ca obiectiv principal prevenirea tragediilor de pe litoral sau la ștrand, unde, din nefericire, mulți copii și adulți se îneacă anual din lipsa cunoștințelor de bază în înot.

„Mi-ar plăcea să am bazinul meu, fundația mea, să învăţ copiii să înoate, să ştie să nu se înece, să poată merge la mare sau la ştrand şi părinţii să nu stea cu stresul că îi ia un val”, a explicat Popovici. Prin acest proiect, el își propune să ofere o educație esențială pentru siguranța în apă, în speranța că va contribui la reducerea numărului de înecări în rândul tinerilor.

Reflecții asupra carierei și a succesului

În cadrul aceluiași eveniment, David Popovici a reflectat și asupra carierei sale de până acum, recunoscând că drumul spre succes nu a fost deloc ușor. Deși talentul său a fost remarcat de la o vârstă fragedă, Popovici a înțeles rapid că doar munca susținută și echipa potrivită l-au ajutat să ajungă la nivelul la care se află astăzi.

„Şi eu am avut un vis, am avut un plan şi eu am o echipă. Cred că fiecare dintre noi avem un vis şi ştim că nu e suficient doar să-ţi doreşti”, a spus campionul, adăugând că familia, prietenii și colaboratorii săi au jucat un rol crucial în evoluția sa. De asemenea, Popovici și-a exprimat recunoștința față de aceștia, subliniind că „nu contează cât de talentat eşti, nu ai cum să reuşeşti fără oamenii potriviţi, fără sprijin”.

Cu toate acestea, Popovici a recunoscut că popularitatea sa în creștere vine și cu provocări personale. Deși este mândru de realizările sale, sportivul a menționat că este uneori dificil să aibă momente de relaxare în public. El a povestit că recent a învățat să refuze solicitările de poze sau autografe atunci când are nevoie de liniște: „Am învățat că pot să refuz, eram stresat să nu creadă lumea că sunt arogant, nesimțit, dar reacția a fost: ok… Așa că mi s-a luat o piatră de pe inimă.”

David Popovici și impactul său asupra societății

David Popovici nu doar că a cucerit lumea înotului, dar demonstrează și o dorință profundă de a contribui la societatea românească prin inițiativele sale. Fie că este vorba de combaterea dependențelor sau de educația copiilor în domeniul înotului, planurile sale pentru viitor reflectă o maturitate și o înțelegere a nevoilor reale ale comunității.

Prin implicarea sa în aceste două direcții, Popovici arată că succesul său nu se oprește la performanțele sportive, ci continuă și în dorința sa de a face o diferență semnificativă în viețile celor din jur. „Astea nu sunt probleme reale, ci cele pe care le-am menționat mai devreme, cu drogurile, sau cu numărul copiilor sau oamenilor care se îneacă”, a încheiat Popovici, referindu-se la responsabilitățile și obiectivele pe care și le propune în viitor.

La doar 20 de ani, David Popovici demonstrează că este nu doar un sportiv de excepție, ci și un om cu o viziune clară pentru viitorul său și pentru contribuția sa la bunăstarea societății.