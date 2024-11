Cum votează astronauții din spațiu: procesul inedit prin care NASA asigură votul pe orbita Pământului

Deși poate părea imposibil să votezi de la sută de kilometri deasupra Pământului, NASA asigură dreptul la vot pentru astronauții americani aflați în misiuni îndelungate pe Stația Spațială Internațională (ISS). În alegerile prezidențiale din 2024, patru astronauți americani – Don Pettit, Nick Hague, Butch Wilmore și Suni Williams – au beneficiat de un proces unic și bine organizat pentru a-și exercita acest drept constituțional, demonstrând că, indiferent unde s-ar afla, cetățenii americani au ocazia de a vota.

Pentru Wilmore și Williams, acest vot din spațiu a fost o surpriză. Lansarea lor a avut loc în vara anului precedent, iar planurile inițiale prevedeau o întoarcere timpurie pe Pământ. Totuși, pe măsură ce misiunea lor sa extins, au avut nevoie să-și reconfigureze planurile, Wilmore depunând sau cerere de buletin de vot încă din septembrie. „Este o datorie foarte importantă pe care o avem ca cetățeni”, a subliniat Suni Williams, adăugând că experiența de a vota din spațiul este „foarte cool”.

Cum funcționează votul din spațiu: de la cererea la buletinul de vot

Pentru astronauții care știu din timp că vor fi în misiune pe durata unei perioade electorale, procesul începe cu depunerea cererilor speciale numite Federal Post Card Application (FPCA). Aceasta le permite să exprime votul în regim de absenteism sau să voteze anticipat, în colaborare cu biroul local al funcției electorale. După aprobarea cererii, astronauții primesc un buletin de vot electronic.

După completare, buletinul de vot este trimis electronic către Pământ printr-un sistem avansat de transmisie de date, care folosește tehnologia Near Space Network. This rețea de comunicații include antene terestre și sateliți de retransmitere, permițând o conexiune constantă între ISS și centrul de control NASA de la Houston, Texas. Documentul electronic trece printr-un „sistem de relee de sateliți pentru urmărire și date”, fiind recepționat într-o stație de antenă situată în Las Cruces, New Mexico.

Securitatea votului în spațiu

Odată ajuns pe Pământ, buletinul de vot electronic este transferat de NASA către centrul de control, iar acolo la biroul funcționalului de vot responsabil cu înregistrarea votului. Pentru a asigura confidențialitatea și integritatea procesului electoral, voturile astronauților sunt criptate, iar accesul la aceste informații este permis doar astronautului și funcționarului electoral care administrează voturile din districtul comun. Sistemul este conceput pentru a preveni accesul neautorizat și a elimina riscul oricărei interferențe externe.

Procedura de vot din spațiu a fost posibilă funcționarea în 1997, când legislatura din Texas a adoptat o lege care permite astronauților NASA să voteze din spațiu. Primul care a beneficiat de acest sistem a fost David Wolf, care a votat în timpul misiunii sale pe stația spațială rusească Mir. De atunci, mai mulți astronauți au urmat acest exemplu, cel mai recent fiind Kate Rubins, care a votat în alegerile prezidențiale din 2020 în timpul unei misiuni pe ISS.

Un gest simbolic, dar plin de semnificație

Pentru astronați, votul din spațiul constituțional mai mult decât un simplu drept. „Este responsabilitatea noastră ca cetățeni”, a declarat Williams, reflectând asupra faptului că, în ciuda distanței și a dificultăților logistice, votul rămâne o prioritate pentru ei. Aceasta subliniază că, indiferent de context, NASA depune eforturi pentru a respecta valorile democratice și drepturile cetățenilor americani.

Procesul de votare din spațiul este o dovadă a modului în care tehnologia avansată și dedicarea unei organizații pot depăși orice obstacol fizic pentru a susține democrația. Astronauții demonstrează astfel că, de distanță indiferent sau provocări, spiritul democratic poate rămâne intact, continuând să inspire și să motiveze pe cei care cred în drepturile fundamentale ale omului.