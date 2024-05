Cum s-ar putea schimba Facebook: Ai putea să-ți personalizezi Feed-ul cum vrei tu

Un cercetător intentează un proces împotriva Meta pentru dreptul de a „dezactiva” fluxul de știri al Facebook-ului. Dacă va avea succes, va lansa o extensie de browser numită „Unfollow Everything 2.0.”.

Cum s-ar putea schimba Facebook

Algoritmul fluxului de știri de pe Facebook a fost mult timp în centrul dezbaterilor despre unele dintre cele mai mari probleme ale Meta. De asemenea, a fost o sursă constantă de plângeri din partea utilizatorilor. Cu toate acestea, dacă un proces recent depus va avea succes, utilizatorii Facebook ar putea să folosească rețeaua de socializare cu un flux de știri mult diferit.

The Knight First Amendment Institute de la Universitatea Columbia intentează un proces împotriva Meta, în numele unui cercetător care dorește să lanseze o extensie de browser care ar permite oamenilor să „dezactiveze eficient” fluxurile lor algoritmice.

Extensia a fost creată de Ethan Zuckerman, un cercetător și profesor la Universitatea din Massachusetts Amherst. El susține că utilizatorii Facebook ar fi mai bine cu mai mult control asupra fluxurilor lor.

„Instrumentul, numit Unfollow Everything 2.0, ar permite utilizatorilor să dea unfollow la prietenii, grupurile și paginile lor și, în acest fel, să-și dezactiveze fluxul de știri – scroll-ul nesfârșit de postări pe care utilizatorii le văd când se autentifică pe Facebook”, explică procesul. „Utilizatorii care descarcă instrumentul ar fi liberi să folosească platforma fără flux sau să își personalizeze fluxul, reurmărind doar acei prieteni și grupuri ale căror postări doresc cu adevărat să le vadă” .

Ca referință, Meta a redenumit oficial Fluxul de Știri în „Feed”, în 2022.

Un purtător de cuvânt al Meta a refuzat să comenteze procesul. Compania are o istorie de tactici drastice când vine vorba de cercetătorii independenți. În plus față de închiderea versiunii anterioare „Unfollow Everything”, compania a dezactivat conturile Facebook ale unui grup de cercetători de la Universitatea din New York care încercau să studieze direcționarea politică a reclamelor în 2021. Astfel de tactici au dus la unii cercetători care urmăresc programe de „donare a datelor”, care recrutează voluntari pentru a „dona” propriile lor date de navigare pentru studii academice.

Dacă va fi lansată, extensia de browser a lui Zuckerman ar avea și o componentă de donare a datelor, permițând utilizatorilor să opteze pentru partajarea „datelor anonimizate despre utilizarea lor de Facebook”. Datele ar fi apoi folosite pentru cercetarea efectelor algoritmului de feed al Facebook-ului.