Cum poți să mergi din SUA în India în linie dreaptă. Oamenii sunt uimiți de cum funcționează globul pământesc, de fapt

Un recent post pe Twitter a generat confuzie și uimire printre internauți, explicând cum se poate călători din Statele Unite ale Americii în India în linie dreaptă. D

eși postarea a fost destul de clară, mulți oameni nu au fost convinși că acest lucru este posibil. Întrebarea principală este: Cum funcționează, de fapt, globul pământesc și de ce nu pare să fie așa de simplu cum este la prima vedere?

Proiecțiile cartografice și distorsiunile lor

Reprezentarea unei lumi tridimensionale pe o hartă bidimensională prezintă întotdeauna provocări și compromisuri. Indiferent cât de precise încearcă să fie hărțile, ele vor ajunge inevitabil să distorsioneze anumite zone, să deformeze formele țărilor sau chiar să elimine părți ale hărții. Harta cu care suntem cel mai familiarizați este probabil cea bazată pe proiecția Mercator, publicată de cartograful Gerardus Mercator în 1569. Aceasta este o proiecție cilindrică, unde globul este plasat într-un cilindru și fiecare punct de pe hartă este proiectat pe un punct corespunzător de pe cilindru.

Proiecția Mercator este utilă pentru navigație deoarece reprezintă rutele de constantă abatere ca segmente drepte, ceea ce înseamnă că navele trebuie să corecteze mai rar cursul pentru curbura Pământului. Cu toate acestea, rezultă și distorsiuni ale mărimii și formei. În hărțile cilindrice, precum cea Mercator, zonele din jurul ecuatorului rămân relativ exacte, dar cu cât te îndepărtezi de ecuator, cu atât mai distorsionate și mai umflate devin masele de uscat.

Fun fact: Without touching a single piece of land, it’s possible to sail from India to the USA in a completely straight line pic.twitter.com/Teu6edDox6 — Latest in space (@latestinspace) May 30, 2024

De ce par liniile drepte pe hărți distorsionate?

Un alt aspect important de înțeles este că liniile drepte care nu urmează o linie de latitudine sau longitudine pe un glob nu apar neapărat ca linii drepte pe o hartă plană. Aceasta este una dintre principalele cauze ale confuziei legate de călătoriile în linie dreaptă pe glob. Atunci când o linie dreaptă este proiectată pe o hartă Mercator, acea linie poate părea curbată sau nefirească din cauza modului în care harta distorsionează suprafețele terestre.

Some people don’t understand how a globe works… pic.twitter.com/MBEowSN7pl — non aesthetic things (@PicturesFoIder) June 1, 2024

În lumea reală, dacă ai vrea să călătorești din SUA în India, nu ar trebui să te preocupe prea mult orientarea. De exemplu, dacă iei un avion de la New York la New Delhi, zborul tău nu ar urma o linie dreaptă așa cum ar părea pe o hartă plată, ci ar urma o rută mare de cerc (o geodetică) care este cel mai scurt drum între două puncte pe suprafața curbă a Pământului.

Fun fact: Without touching a single piece of land, it’s possible to sail from India to the USA in a completely straight line pic.twitter.com/Teu6edDox6 — Latest in space (@latestinspace) May 30, 2024

Această confuzie este amplificată de modul în care zborurile comerciale și traseele de navigație sunt planificate. Zborurile de lungă distanță urmează rute mari cerc pentru a minimiza distanța și consumul de combustibil. De asemenea, factori precum curenții de aer și drepturile de survol ale diferitelor țări joacă un rol în planificarea acestor rute.

Globul pământesc și proiecțiile cartografice pot părea complicate și, uneori, contrar-intuitive. Ideea de a călători în linie dreaptă din SUA în India poate părea simplă, dar, de fapt, este influențată de multe variabile, inclusiv de modul în care percepem și reprezentăm suprafața Pământului. În final, înțelegerea acestor concepte poate ajuta la clarificarea unor confuzii comune legate de călătorie și navigație, demonstrând complexitatea și frumusețea geografiei și cartografiei.