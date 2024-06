Cum construiești o casă în 48 de ore. Cea mai mare imprimantă 3D ar putea rezolva problema locuințelor accesibile

Construcția de case prin tehnologia imprimării 3D a început să revoluționeze industria construcțiilor, aducând soluții rapide și accesibile pentru problema locuințelor. Zeci de case imprimate 3D au fost deja construite în întreaga lume, găzduind familii din Virginia, SUA, sau membri ai comunităților sărace din Mexicul rural. În acest articol, vom explora cum această tehnologie poate construi o casă în doar 48 de ore și cum ar putea contribui la rezolvarea crizei locuințelor accesibile.

Cel mai mare cartier imprimat 3D din lume

În prezent, cel mai mare cartier imprimat 3D din lume se construiește în afara orașului Austin, Texas. Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ în utilizarea tehnologiei de imprimare 3D pentru construcția de locuințe la scară largă. Imprimarea 3D permite construirea rapidă și eficientă a caselor, reducând considerabil costurile și timpul necesar în comparație cu metodele tradiționale de construcție.

Habib Dagher, directorul executiv al Centrului de Structuri și Compozite Avansate (ASCC) al Universității din Maine, subliniază importanța acestei tehnologii în contextul actual. Statul Maine, de exemplu, se confruntă cu o criză acută de locuințe, necesitând aproximativ 80.000 de locuințe noi până în 2030 pentru a acoperi deficitul de pe piață, conform CNN.

Imprimanta 3D gigantă și impactul ei

Luna trecută, ASCC a dezvăluit cea mai mare imprimantă 3D polimerică din lume, cunoscută sub numele de „Factory of the Future 1.0”. Această imprimantă are capacitatea de a construi o casă în doar 48 de ore, oferind o soluție rapidă și eficientă pentru criza locuințelor. Spre deosebire de majoritatea imprimantelor 3D care utilizează beton, imprimanta ASCC folosește reziduuri de lemn, contribuind astfel și la sustenabilitatea mediului.

Dagher explică faptul că această abordare este diferită de tot ce s-a văzut și citit până acum în domeniul imprimării 3D. Imprimanta gigantă și predecesoarea sa, certificată de Guinness World Records în 2019 drept „cea mai mare prototip de imprimantă 3D polimerică”, sunt singurele imprimante care construiesc case cu ajutorul reziduurilor de lemn.

Avantajele imprimării 3D în construcția de case

Utilizarea imprimării 3D pentru construcția de locuințe aduce numeroase avantaje. În primul rând, reduce semnificativ timpul de construcție. O casă poate fi construită în doar 48 de ore, comparativ cu săptămânile sau lunile necesare metodelor tradiționale. În al doilea rând, costurile de construcție sunt mult mai mici, făcând locuințele mai accesibile pentru o gamă largă de oameni.

De asemenea, imprimarea 3D permite flexibilitate în design, permițând crearea unor structuri unice și personalizate. Aceasta tehnologie poate fi deosebit de utilă în zonele afectate de dezastre naturale, unde este nevoie de reconstrucție rapidă și eficientă.

Perspectivele viitoare ale imprimării 3D în construcții

În ultimii ani, imprimarea 3D a fost folosită pentru a construi o varietate de structuri, de la afaceri la poduri și moschei. De exemplu, Dubai deține recordul mondial Guinness pentru cea mai mare structură imprimată 3D din lume și își propune ca 25% din clădirile noi să fie construite cu această tehnologie până în 2030.

Pe măsură ce tehnologia continuă să avanseze, este de așteptat ca imprimarea 3D să devină o metodă obișnuită de construcție, contribuind semnificativ la rezolvarea problemei locuințelor accesibile la nivel global. Imprimanta gigantă dezvoltată de ASCC reprezintă un exemplu clar al potențialului acestei tehnologii de a transforma complet modul în care construim și percepem locuințele.

În concluzie, imprimarea 3D are potențialul de a revoluționa industria construcțiilor, oferind soluții rapide, eficiente și sustenabile pentru criza locuințelor. Cu imprimante 3D capabile să construiască o casă în 48 de ore, viitorul locuințelor accesibile pare mai promițător ca niciodată.