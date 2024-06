Cum au ajuns românii să lucreze cel mai mult din Europa, ca număr de ore muncite. Nu se simte la salariu, dar nici la productivitatea de meleaguri mioritice

Românii se situează printre angajații care muncesc cel mai mult din Europa. Datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) arată că durata medie a programului de lucru săptămânal pentru persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani în Uniunea Europeană a fost de 36,1 ore în 2023.

Cu toate acestea, în România, media săptămânală a fost de 39,5 ore, depășită doar de Grecia, cu 39,8 ore, și urmată de Polonia (39,3 ore) și Bulgaria (39 ore)​,​ conform Comisiei Europene​.

Diferențele sectoriale în UE

Activitățile economice din Uniunea Europeană care înregistrează cele mai lungi săptămâni de muncă sunt agricultura, silvicultura și pescuitul, cu o medie de 41,5 ore pe săptămână. De asemenea, mineritul și activitățile extractive, precum și construcțiile, au săptămâni de lucru lungi, cu 39,1 ore și respectiv 38,9 ore. Pe de altă parte, sectorul educației și cel al artelor, divertismentului și activităților recreative au cele mai scurte săptămâni de muncă, cu 31,9 ore și 33 de ore pe săptămână​​.

Situația în România

Românii muncesc în medie 2.029 de ore pe an, conform datelor publicate de Institutul francez Rexecode. Aceasta este o valoare semnificativ mai mare decât media europeană de 1.640 de ore pe an. În ciuda numărului mare de ore lucrate, productivitatea rămâne o problemă majoră. Consilierul în carieră Gabriel Chicioreanu explică faptul că, deși românii petrec mult timp la serviciu, eficiența muncii este sub media europeană. Acest fenomen se datorează unor factori precum infrastructura slabă, managementul ineficient și condițiile de muncă neadecvate​​.

Consecințele economice

În ciuda eforturilor depuse de angajați, economia României a înregistrat o creștere modestă de doar 2,2% în 2023, conform prognozelor Comisiei Europene. Acest lucru subliniază că numărul mare de ore lucrate nu se traduce neapărat într-o creștere economică robustă. De asemenea, tranzacțiile imobiliare au scăzut cu peste 15% în ultimul an, reflectând dificultățile economice și scăderea puterii de cumpărare a românilor​​.

Salariile din România, în context european

Comparativ cu alte țări europene, salariul mediu în România este mai mic. În 2024, salariul mediu net în România este de aproximativ 5.000 lei (1.000 euro), în timp ce media europeană este considerabil mai mare. De exemplu, în Germania, salariul mediu net este de aproximativ 3.000 euro, iar în Franța, de 2.500 euro. Aceste discrepanțe se datorează nivelului diferit de dezvoltare economică, productivității și costului vieții​.