Codul Rutier 2024 – cea mai mare amendă pe care o poți lua în România ca șofer. Sancțiunea astronomică dată de poliție

În 2024, Codul Rutier din România vine cu sancțiuni mai dure pentru șoferii care încalcă legea. Una dintre cele mai severe amenzi penale date vreodată a fost recent aplicată de instanțele din România, subliniind gravitatea infracțiunilor rutiere. Această amendă astronomică a fost aplicată pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, fiind un exemplu elocvent al eforturilor autorităților de a crește siguranța pe drumurile publice.

O sută de mii de lei – recordul amenzilor penale

Cea mai mare amendă penală aplicată în România pentru o infracțiune rutieră a fost de 100.000 de lei. Această sancțiune a fost impusă de Curtea de Apel București unui șofer care, inițial, fusese condamnat la închisoare cu executare pentru conducerea sub influența alcoolului. Sentința inițială, dată de Judecătoria Călărași, prevedea un an și șase luni de închisoare, contopind și o pedeapsă anterioară de un an pentru deținerea și utilizarea fără autorizație a substanțelor psihoactive.

Magistrații din Călărași au considerat că bărbatul, condamnat anterior pentru o faptă similară, trebuie să execute un an și zece luni de detenție. Cu toate acestea, în apel, Curtea de Apel București a schimbat sentința de închisoare cu o amendă penală de 100.000 de lei, stabilind un cuantum de 500 de lei pe zi pentru două sute de zile-amendă. Această decizie a fost definitivă, subliniind seriozitatea cu care instanțele tratează astfel de infracțiuni.

Alte sancțiuni semnificative pentru infracțiuni rutiere

Pe lângă acest record de 100.000 de lei, alte amenzi penale semnificative au fost impuse în România pentru infracțiuni similare. De exemplu, Judecătoria Tulcea a aplicat o amendă de 33.750 de lei, iar Judecătoria Brașov a sancționat un șofer cu o amendă de 20.000 de lei. În 2020, Curtea de Apel Oradea a stabilit o amendă penală de 20.000 de lei pentru un alt caz de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Aceste sancțiuni reflectă o tendință clară de a combate cu fermitate comportamentele periculoase pe drumurile publice. Scopul acestor amenzi nu este doar de a penaliza, ci și de a descuraja astfel de comportamente și de a proteja viețile participanților la trafic.

Importanța sancțiunilor drastice în reducerea accidentelor

Implementarea unor sancțiuni severe pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor este esențială pentru creșterea siguranței rutiere. Conform statisticilor, consumul de alcool sau droguri este un factor major în multe accidente grave. Prin aplicarea unor amenzi de ordinul zecilor de mii de lei, autoritățile transmit un mesaj puternic că astfel de comportamente nu vor fi tolerate.

De asemenea, aceste măsuri au un efect preventiv semnificativ. Șoferii conștientizează riscurile financiare și legale la care se expun, ceea ce îi poate determina să adopte un comportament mai responsabil pe drumurile publice. În acest fel, se contribuie la reducerea numărului de accidente și la protejarea vieților oamenilor.

Codul Rutier din 2024 aduce sancțiuni mai dure pentru șoferii care încalcă legea, reflectând un angajament puternic al autorităților de a îmbunătăți siguranța rutieră în România. Cea mai mare amendă penală de 100.000 de lei, aplicată pentru conducerea sub influența alcoolului, subliniază gravitatea acestei infracțiuni și eforturile continue de a descuraja comportamentele periculoase la volan. Aceste măsuri sunt esențiale pentru crearea unui mediu rutier mai sigur și pentru protejarea vieților tuturor participanților la trafic.