Cele mai bune filme noi pe Netflix în septembrie 2024

Luna septembrie 2024 aduce pe Netflix o serie impresionantă de filme noi, de la comedii-dramatice independente și animații captivante, până la western-uri epice și drame clasice. Platforma de streaming își surprinde din nou utilizatorii cu o selecție diversă, care cuprinde atât producții recente, cât și titluri iconice. Dacă te întrebi ce să vizionezi în această lună, am făcut o selecție a celor mai bune 10 filme noi, disponibile pe Netflix până pe 7 septembrie 2024.

„I Used to Be Funny” (2024) – o comedie-dramă care nu trebuie ratată

Unul dintre cele mai așteptate filme de pe Netflix în septembrie este „I Used to Be Funny”, cu Rachel Sennott în rolul principal. După succesele din „Shiva Baby” și „Bodies Bodies Bodies”, Sennott continuă să impresioneze cu un rol plin de vulnerabilitate și umor în această dramă independentă regizată de Ally Pankiw. Filmul spune povestea lui Sam, o comediantă și bonă care suferă de PTSD după evenimente traumatice ce au legătură cu familia adolescentei Brooke, pe care o îngrijește. Dispariția bruscă a lui Brooke o forțează pe Sam să pornească într-o căutare care reflectă, de fapt, propria ei luptă interioară pentru vindecare.

Această abordare proaspătă și realistă a traumei emoționale și a recuperării nu doar că evidențiază talentul remarcabil al lui Sennott, ci o plasează și în centrul atenției pentru o posibilă nominalizare la Oscar. „I Used to Be Funny” este un film care reușește să îmbine perfect umorul cu teme profunde, oferind o experiență cinematică autentică.

„Sonic the Hedgehog” (2020) – aventură și prietenie într-o lume rapidă

Un alt film de neratat este „Sonic the Hedgehog”, o adaptare cinematografică a celebrului joc video. Cu Jim Carrey în rolul antagonistului Doctor Eggman și Ben Schwartz dând voce lui Sonic, filmul combină perfect acțiunea rapidă cu momentele de comedie, fiind o alegere excelentă pentru întreaga familie. Sonic, un arici albastru super rapid, ajunge pe Pământ pentru a se ascunde de cei care vor să-i exploateze puterile. Cu toate acestea, un incident declanșează o serie de evenimente care îl aduc pe Sonic în fața unei provocări: să își apere noul cămin cu ajutorul unui șerif local, interpretat de James Marsden.

„Sonic the Hedgehog” este un film plin de acțiune, dar și de emoție, explorând teme precum prietenia și găsirea unui loc căruia să-i aparții. Fie că ești fan al jocurilor video sau nu, această aventură plină de energie te va captiva cu siguranță.

Recomandări pentru următoarea vizionare pe Netflix

Pe lângă aceste titluri remarcabile, Netflix mai oferă în septembrie o selecție variată de filme care acoperă toate gusturile. „Fast Times at Ridgemont High” (1982), o comedie clasică ce explorează viața adolescenților din anii ’80, și „The Expendables” (2010), un omagiu plin de acțiune adus filmelor de acțiune din anii ’80 și ’90, sunt alte alegeri excelente. Pentru iubitorii de muzică și anime, „Blue Giant” (2023) aduce o poveste inspirată din „Whiplash”, despre ambiția unui tânăr saxofonist care visează să devină cel mai mare muzician de jazz din lume.

De asemenea, dacă îți place magia filmelor clasice, „Field of Dreams” (1989), un film despre baseball și puterea viselor, este considerat una dintre cele mai bune producții de acest gen. În plus, remake-ul western-ului „3:10 to Yuma” (2007), cu Christian Bale și Russell Crowe, îți oferă o poveste captivantă despre moralitate și supraviețuire într-un decor aspru.

Așadar, septembrie 2024 vine cu o mulțime de opțiuni interesante pe Netflix, indiferent de preferințele tale cinematografice. Nu îți rămâne decât să alegi unul dintre aceste filme și să te bucuri de o experiență de vizionare memorabila.