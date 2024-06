Cel mai vechi primar din România „domnește” de 34 de ani și a câștigat acum al nouălea mandat. Cine este și în ce oraș se află

Gheorghiţă Boţârcă, primarul orașului Topoloveni, a fost reales pentru al nouălea mandat consecutiv în urma alegerilor locale din 9 iunie 2024. Boţârcă, care ocupă funcția de primar din 1989, este în prezent cel mai longeviv primar de oraș din România, având o carieră politică de 34 de ani.

Cariera politică a lui Gheorghiţă Boţârcă

Boţârcă a preluat conducerea administrației locale din Topoloveni în 1989, imediat după Revoluție. De atunci, el a fost reales în mod constant, devenind o figură familiară în peisajul politic local. În cadrul unui interviu, primarul a explicat motivele pentru care a dorit să obțină un nou mandat:

„Candidaturile sunt periodice și au două elemente motivaționale. Unul este apartenența politică, și nu m-am dezis niciodată de PSD, și al doilea este munca pe care am făcut-o până acum, dar și nivelul de satisfacție al cetățenilor, aprecierea din partea oamenilor. Faptul că am o comunicare deosebită cu oamenii, cu zâmbetul pe buze. Este elementul de satisfacție în localitate: de unde am plecat și unde suntem astăzi. Încrederea oamenilor mă determină să candidez din nou. Și nu mă forțează nimeni. Mai repede m-ar forța familia sau m-aș forța eu să-mi văd de treabă”, a declarat Gheorghiță Boțârcă, potrivit Interespublic.

Proiecte și regrete

În cei 34 de ani de mandat, Boţârcă a fost implicat în diverse proiecte de dezvoltare a orașului. Cu toate acestea, nu toate inițiativele sale au avut succes. Unul dintre cele mai mari regrete ale sale este legat de un proiect din 2004 privind o clinică de organe transgenice:

„Unul este legat de un proiect frumos pe care îl inițiasem în 2004, cu acea Clinică de organe transgenice de la porc la om. Au picat toate lucrurile pentru ferma pe care trebuia s-o facem în Topoloveni, deși obținuserăm acordurile, inclusiv acordul Sinodului, al bisericii”, a explicat primarul.

Valorile personale

Gheorghiţă Boţârcă a subliniat importanța familiei în viața sa, considerând-o o valoare fundamentală: „Familia. Este celula de bază a societății, indiferent ce ai face, indiferent unde te-ai duce”, a declarat el.

Perspective de viitor

Cu un nou mandat în față, Boţârcă intenționează să continue să lucreze pentru dezvoltarea orașului Topoloveni și să implementeze proiecte menite să îmbunătățească viața locuitorilor. Încrederea pe care o are din partea comunității a fost un factor determinant în decizia sa de a continua să candideze.

Gheorghiţă Boţârcă rămâne un exemplu de continuitate în administrația publică locală din România, conducând orașul Topoloveni de peste trei decenii și având în vedere planuri pentru viitor.