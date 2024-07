Ce salariu are Diana Șoșoacă, de fapt. Eurodeputata o va duce bine la pensie

Spre surprinderea tuturor, în iunie Diana Șoșoacă reușea să întrunească numărul de voturi necesare, pentru a ajunge în Parlamentul European. După cum bine se știe, cei care ajung în aceste funcții de reprezentare beneficiază și de remunerații consistente, precum și de o viitoare pensie pe măsură. Așa că, am aflat ce salariu are Diana Șoșoacă, de fapt, iar din datele cercetate am mai aflat că eurodeputata o va duce bine la pensie.

Diana Șoșoacă, a avut deja primele scandaluri în Parlamentul European

În cadrul scrutinului electoral pentru europarlamentarele din 2024, Diana Șoșoacă, președinta SOS România, precum și colegul acesteia, Luis Lazarus, au reușit să treacă de pragul minim, astfel că după închiderea voturilor, cei doi au plecat spre Bruxelles.

Dar, așa cum era de așteptat, fostul senator de Iași și-a dat deja în petic în plenul european. Și, din păcate, nu odată.

Primul scandal a venit la votul pentru alegerea președinteului PE, când Diana Șoșoacă a scris pe buletinul de vot mai multe lozinci, astfel anulându-i-se votul.

Un nou scandal marca Diana Șoșoacă a avut loc chiar în cursul acestei zile, și tot în plenul PE. Conform imaginilor publicate de Luis lazarus, Diana Șoșoacă avea să fie dată afară din parlament, după ce lua decizia de a striga în timpul ședinței, purtând o botniță. Scena a fost similară cu cea petrecută cu ceva vreme în urmă în Parlamentul României.

Ce salariu are Diana Șoșoacă, de fapt, în funcția de europarlamentar

Așa cum precizam în introducerea acestui articol, se știe că fiecare europarlamentar beneficiază de un salariu consistent, pe toată perioada mandatului. Este valabilă situația și în cazul europarlamentarei SOS România, astfel că am aflat ce salariu are Diana Șoșoacă, de fapt.

Conform datelor de pe site-ul PE, salariul este stabilit de un înalt judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), fiind aceeași sumă pentru fiecare europarlamentar, brută și netă.

Din datele verificate, am aflat că suma brută acordată este de 10.377,43 euro, iar suma netă pe care un europarlamentar o primește ajunge la 8.089,63 euro, după plata impozitelor aferente. Așadar, europarlamentarul Diana Șoșoacă va avea în mână net, puțin peste 8.000 de euro, lunar.

Eurodeputata o va duce bine la pensie

În ceea ce privește pensia pe care aceasta o va încasa, după terminarea mandatului, tot din datele verificate aflăm că va primi 3,5% din salariul lunar, dar numai după împlinirea vârstei de 63 de ani, criteriu stabilit prin articolul 14 din „Statutul deputaților în Parlamentul European”.

Așadar, după această vârstă, eurodeputata o va duce bine la pensie, primind 3,5% din salariul lunar și, conform legislației, „o doisprezecime din salariu pentru fiecare lună întreagă suplimentară, dar să nu depășească 70 % în total”, iar toate costurile sunt din bugetul UE.