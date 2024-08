Cât câștigă un român care lucrează la Facebook. Salariul generos dat de Mark Zuckerberg după 4 ani la Meta

Salariul colosal al unui român care a lucrat la Meta: „Mi-a îndeplinit așteptările”.

Alexandru Voica, un român în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit recent detalii despre salariul și beneficiile colosale pe care le-a încasat în perioada în care a lucrat la Meta, cunoscută anterior ca Facebook. În cei patru ani petrecuți la compania condusă de Mark Zuckerberg, Alexandru a câștigat sume impresionante, care i-au depășit așteptările inițiale.

Românul a absolvit facultatea de informatică în România, dar cariera sa a cunoscut o traiectorie neașteptată după ce a decis să plece în Marea Britanie. Aici, a primit un post de inginer la compania ARM din Cambridge, însă și-a dat seama rapid că domeniul tehnic nu era potrivit pentru el. Această realizare l-a determinat să facă o schimbare radicală, alegând o carieră în comunicare și marketing. După mai multe joburi în acest domeniu, Alexandru a ajuns să lucreze pentru Meta, unde a fost angajat timp de patru ani.

Beneficiile și salariul primit la Meta

În 2018, Alexandru Voica a demisionat din funcția de șef al departamentului de PR în domeniul tehnologiei de la Ocado Group și s-a alăturat echipei Meta. Potrivit declarațiilor sale, pachetul de beneficii oferit de compania lui Mark Zuckerberg a fost unul complet și generos. Acesta includea asistență medicală, concediu parental, abonamente la sală și un plan de pensii, printre altele. „Meta mi-a oferit un pachet complet de beneficii care mi-a îndeplinit așteptările”, a mărturisit Alexandru, conform businessinsider.com.

În ceea ce privește salariul, Alexandru câștiga 135.000 de lire sterline pe an, la care se adăugau bonusuri și acțiuni în companie, suma totală ajungând astfel la aproximativ 190.000 de lire sterline pe an. Deși a părăsit Meta în 2022, românul nu exclude o revenire în viitor, menționând că experiențele sale pozitive din cadrul companiei îl fac deschis la oportunități similare în viitor. „Nu am regrete, dar îmi este dor de colegii mei de la Meta. Sunt deschis să mă întorc la Big Tech dacă apare oportunitatea potrivită”, a adăugat el.

Viața după Meta: Noi provocări în Londra și Abu Dhabi

După ce a părăsit Meta, Alexandru Voica și-a continuat cariera în domeniul tehnologiei și inovației. De opt luni, el lucrează pentru un start-up din Londra specializat în avatare AI. În plus, Alexandru oferă consiliere primei universități de inteligență artificială din lume, situată în Abu Dhabi. Cu toate acestea, experiența acumulată la Meta rămâne un reper important în cariera sa, iar posibilitatea de a reveni la Big Tech rămâne deschisă.

În concluzie, povestea lui Alexandru Voica demonstrează că o carieră de succes în tehnologie și marketing nu este dictată exclusiv de considerente financiare, ci și de dorința de a găsi bucurie și împlinire în muncă. Cu toate acestea, beneficiile financiare oferite de companii de renume precum Meta reprezintă un bonus semnificativ pentru profesioniștii din acest domeniu.