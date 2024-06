Casa familiei prinţesei Diana, scoasă la vânzare pentru aproape 13 milioane de euro FOTO

Casa familiei prinţesei Diana, situată în prestigiosul cartier Mayfair din Londra, a fost pusă pe piaţă pentru prima dată în 22 de ani. Proprietatea este listată la un preţ de 10,95 milioane de lire sterline, echivalentul a aproape 13 milioane de euro, pe site-urile agențiilor imobiliare Whetherell și Chestertons.

Descrierea și istoricul locuinței

Construită la începutul anilor 1980, această locuință impunătoare a aparținut contesei Raine Spencer, soacra prinţesei Diana. Casa, înaltă de patru etaje, reflectă eleganța și rafinamentul specific aristocrației britanice.

Danish Arif, șeful vânzărilor Mayfair la Chestertons, a declarat pentru Cityam: „Cu legăturile sale cu aristocraţia şi regalitatea, ne aşteptăm ca această casă să atragă un interes puternic din partea cumpărătorilor exigenţi din întreaga lume. Aceasta este o casă trofeu cu o istorie ilustră.”

Facilitățile oferite de proprietate

Cu o suprafață de 430 de metri pătrați, casa dispune de numeroase facilități care o transformă într-o adevărată bijuterie imobiliară. Printre acestea se numără:

Un hol de primire

O sală de recepţie

Mai multe bucătării

Un lounge

O bibliotecă

Două dormitoare cu dressing-uri și băi proprii

Un apartament separat cu un lounge deschis către o terasă orientată spre sud

Un dormitor pentru oaspeți

Locuințe pentru personal

Fiecare dintre cele patru etaje este accesibil printr-o scară internă, iar casa dispune și de un lift privat, ceea ce sporește confortul și accesibilitatea.

Potrivit agenției imobiliare Wetherell, casa are un DPE (diagnostic de performanță energetică) de clasa E, indicând un consum energetic moderat.

Această proprietate, având o istorie și un pedigree remarcabile, reprezintă o oportunitate unică pentru cumpărătorii care doresc să dețină o parte din moștenirea aristocratică britanică. Casa familiei prinţesei Diana nu este doar un exemplu de arhitectură și design, ci și un simbol al unui trecut regal și al unui stil de viață sofisticat.

Diana, Prințesă de Wales, fostă Spencer, s-a născut pe 1 iulie 1961 în Anglia, Regatul Unit, și a murit pe 31 august 1997 la Paris. Ea a fost prima soție a lui Charles, Prinț de Wales, moștenitorul tronului britanic. De la căsătoria din 1981 până la divorțul din 1996, a fost numită “Her Royal Highness The Princess of Wales” (Alteța Sa Regală Prințesa de Wales), iar după divorț, “Diana, Princess of Wales” (Diana, Prințesă de Wales).

Figură publică de la anunțul logodnei sale cu Prințul Charles, Diana a rămas centrul atenției aproape constantă a privirii cercetătoare a mass-mediei din Marea Britanie și din întreaga lume, atât în timpul căsniciei sale, cât și după divorț1. Ea a fost iubită și luată drept exemplu de oamenii din lumea întreagă, fiind alintată de popor “prințesa inimilor”. Viața ei a fost marcată de momente fericite, dar și de provocări, iar moștenirea sa continuă să fascineze și să inspire până în prezent.