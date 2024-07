Bula imobiliară din România se simte la chirii, iar prețurile au explodat. Unde închiriezi un apartament ieftin, unde sunt cele mai scumpe

Chiriile din marile orașe ale României au crescut vertiginos în ultima perioadă, conform unei analize realizate de o platformă imobiliară cunoscută. Deși cererea din zonele universitare nu a apărut încă, prețurile solicitate pentru închirierea apartamentelor și garsonierelor au înregistrat o creștere semnificativă.

Evoluția prețurilor în marile orașe

În cele zece mari orașe analizate, prețurile solicitate au crescut cu 13% de la un an la altul (iunie 2024 vs. iunie 2023), în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (iunie 2024 vs. mai 2024) au rămas relativ similare. În iunie 2024, prețul mediu solicitat pentru închirierea garsonierelor și apartamentelor cu două și trei camere a fost de 496 euro.

Piața imobiliară din segmentul închirierilor traversează o perioadă de efervescență, pe măsură ce începe sezonul chiriilor, corelat cu începutul anului universitar. Universitățile din marile orașe atrag anual mii de studenți, ceea ce duce la o creștere semnificativă a cererii pe segmentul chiriilor și, implicit, la o majorare a prețurilor. În ciuda acestei tendințe de creștere, România are printre cele mai accesibile prețuri din Uniunea Europeană.

Chiriile din București

În București, chiriile au crescut semnificativ. În iunie 2024, comparativ cu iunie 2023, prețurile medii pentru chiriile din capitală au crescut cel mai mult la garsoniere (+16%), unde prețul mediu de închiriere a fost de 354 de euro. Apartamentele cu două camere s-au închiriat cu 541 de euro, cu 10% mai mult față de anul precedent, iar cele cu trei camere au avut un preț mediu de 752 de euro, marcând o creștere de 13%.

Sectorul 1 din București rămâne cel mai scump, cu un preț mediu de 731 de euro, în timp ce sectorul 4 este cel mai ieftin, cu un preț mediu de 460 de euro. Apartamentele din sectoarele 2 și 5 au înregistrat cea mai mare creștere de preț (+17%), urmate de cele din sectorul 6 (+13%) și de cele din sectoarele 3 și 4 (+11%).

Evoluția chiriilor în alte orașe mari

Cluj-Napoca

În Cluj-Napoca, prețurile medii ale chiriilor au crescut cu 19% pentru garsoniere, cu 10% pentru apartamentele cu două camere și cu 5% pentru apartamentele cu trei camere. În iunie 2024, prețul mediu pentru garsoniere a fost de 380 de euro, pentru apartamentele cu două camere 550 de euro, iar pentru apartamentele cu trei camere 682 de euro.

Iași

În Iași, chiriile au crescut cu 11% pentru garsoniere, cu 13% pentru apartamentele cu două camere și cu 3% pentru apartamentele cu trei camere. Prețul mediu în iunie 2024 a fost de 310 euro pentru garsoniere, 450 de euro pentru apartamentele cu două camere și 513 euro pentru cele cu trei camere.

Brașov

În Brașov, prețurile de închiriere au crescut cu 9% pentru garsoniere și cu 11% pentru apartamentele cu două camere, rămânând relativ stabile pentru cele cu trei camere. Prețul mediu a fost de 350 de euro pentru garsoniere, 500 de euro pentru apartamentele cu două camere și 607 euro pentru cele cu trei camere.

Constanța

În Constanța, prețurile pentru închirierea garsonierelor au scăzut cu 6%, în timp ce prețurile pentru apartamentele cu două și trei camere au rămas stabile. În iunie 2024, prețul mediu a fost de 324 de euro pentru garsoniere, 500 de euro pentru apartamentele cu două camere și 656 de euro pentru cele cu trei camere.

Timișoara

În Timișoara, prețurile medii de închiriere au fost de 250 de euro pentru garsoniere, 400 de euro pentru apartamentele cu două camere și 485 de euro pentru cele cu trei camere. Chiriile au crescut cu 8% pentru garsoniere și apartamentele cu două camere, și cu 10% pentru cele cu trei camere.

Sibiu

În Sibiu, prețurile medii au stagnat față de luna precedentă, dar au crescut față de anul anterior. Garsonierele s-au închiriat cu 300 de euro, apartamentele cu două camere cu 380 de euro, iar cele cu trei camere cu 500 de euro.

Oradea

În Oradea, chiriile au crescut cu 4% pentru garsoniere și apartamentele cu trei camere, rămânând constante pentru apartamentele cu două camere. Garsonierele au avut un preț mediu de 239 de euro, apartamentele cu două camere 400 de euro, iar cele cu trei camere 476 de euro.

Craiova

În Craiova, chiriile au scăzut față de luna precedentă, dar au crescut față de anul anterior. Prețurile medii au fost de 280 de euro pentru garsoniere, 383 de euro pentru apartamentele cu două camere și 500 de euro pentru cele cu trei camere.

Arad

În Arad, chiriile au crescut semnificativ față de anul anterior, cu 29% pentru garsoniere, 17% pentru apartamentele cu două camere și 22% pentru cele cu trei camere. Prețurile medii au fost de 220 de euro pentru garsoniere, 350 de euro pentru apartamentele cu două camere și 500 de euro pentru cele cu trei camere.

Astfel, creșterile semnificative ale chiriilor în marile orașe ale României reflectă dinamica pieței imobiliare și impactul cererii crescute pe fondul începerii anului universitar. În ciuda acestor creșteri, România continuă să ofere prețuri relativ accesibile comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană.