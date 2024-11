Black Friday 2024 la eMAG – la ce să fii atent, detalii despre plata în rate și superoferta Genius. Interviu cu Andrei Șercănean – VP ecommerce

Black Friday este unul dintre cele mai populare evenimente în România și sondajele arată că de la an la an tot mai mulți oameni își fac planuri din timp pentru a-și face cumpărăturile necesare la cele mai bune oferte. Pentru a avea o imagine despre evoluția evenimentului la noi și pentru a afla ce ni s-a pregătit pentru acest an, ne-am îndreptat către eMAG, retailerul online care, în urmă cu 14 ani, a adus în România pentru prima dată Black Friday.

Andrei Șercanean, VP ecommerce services eMAG România, Bulgaria și Ungaria, a răspuns la întrebările noastre despre ofertele pregătite în ediția din acest an ce va avea loc vineri, pe 8 noiembrie, avantajele de a fi client Genius și cum putem folosi soluțiile din My Wallet pentru a ne putea bucura de shopping fără să ne facem gaură în buget.

Playtech: Povestește-ne puțin despre ce a devenit Black Friday, ce înseamnă acum pentru români, dar și pentru eMAG.

Andrei Șercanean: Am adus Black Friday în România în 2011, când ecommerce-ul era la un nivel incipient la noi. În cei 14 ani de evoluție, putem observa că a devenit cel mai așteptat eveniment de shopping și vedem cum oamenii își organizează achizițiile și bugetul în jurul acestui eveniment. Și nu doar achizițiile mari, de folosință îndelungată, ci și pe cele de necesitate zilnică, știind că de Black Friday găsesc oferte bune pentru orice își doresc și au nevoie.

Pentru noi, la eMAG, Black Friday este ziua în care le pregătim clienților cele mai multe oferte din an, un eveniment pentru care începem pregătirile cum încheiem ediția precedentă și pe care îl îmbunătățim continuu. Anul acesta am pregătit peste 1,5 milioane de oferte împreună cu sellerii din Marketplace la cel mai bun preț din an. În plus, clienții Genius și cei care doresc să testeze acest program vor avea parte de beneficii speciale. Totodată, le punem la dispoziție clienților o serie de soluții flexibile de plată pentru ca ei să se bucure de oferte fără să pună presiune pe buget.

Playtech: Care sunt opțiunile de plată disponibile în Black Friday și ce ne poți spune despre preferințele românilor în ceea ce privește plata în rate?

Andrei Șercanean: Observăm o preferință tot mai mare pentru soluții de plată flexibile, iar My Wallet devine din ce în ce mai popular în rândul clienților noștri. Cu ajutorul inteligenței artificiale, evaluăm eligibilitatea pentru My Wallet, iar acum peste 2,5 milioane de clienți pot accesa plata în patru rate cu dobândă zero până la 4.000 lei.

De Black Friday, clienții eligibili vor putea accesa atât soluții pe termen scurt, pentru achizițiile de uz curent – 4 sau 6 rate fără dobândă, direct din contul eMAG, cât și soluții pe termen lung, de până la 40 de rate fără dobândă prin cardurile de credit oferite de partenerii noștri, pentru produsele de valoare mai mare. Astfel, le oferim clienților flexibilitatea financiară necesară pentru a profita de oferte, adaptată în funcție de nevoile fiecăruia.

Playtech: Legat de Genius, ce beneficii au utilizatorii de Black Friday sau, mai exact, cum ai convinge pe cineva să-și cumpăre abonament?

Andrei Șercanean: Pentru cei care nu au deja abonament Genius, acum e momentul ideal să-l achiziționeze. De Black Friday, Genius va fi disponibil la un preț special de 69 de lei pentru primul an, față de prețul întreg de 99 de lei. Pe lângă această reducere, clienții primesc primesc șase vouchere de 25 lei în eMAG și un voucher surpriză pentru Fashion Days. De asemenea, cei care își reînnoiesc abonamentul de Black Friday vor primi câte un voucher de 30 de lei, valabil atât pe eMAG, cât și pe Fashion Days.

Genius este serviciul care le aduce utilizatorilor economii de bani și timp, prin livrări gratuite nelimitate și oferte exclusive. Avem deja aproape 930.000 de utilizatori în România, iar serviciul este disponibil din această primăvară și în Ungaria și Bulgaria, unde s-a bucurat de o adopție rapidă. Astfel, la nivel regional, la acest moment în regiune sunt 1.350.000 de clienți Genius pe platforma eMAG.

Playtech: Ce sfaturi ai pentru cei care au în plan cumpărături de Black Friday?

Andrei Șercanean: Există câteva lucruri simple pe care clienții le pot face pentru a se asigura că nu ratează ofertele de Black Friday. În primul rând, aplicația eMAG ajută mult – notificările din aplicație îi vor ține la curent cu toate reducerile și produsele urmărite. Salvarea produselor dorite în lista de favorite este, de asemenea, utilă, pentru ca, în momentul de start, să poată direct să le ducă în checkout, fără a sta să le mai caute. Noi tocmai am simplificat și mai mult experiența de căutare prin două instrumente noi, bazate pe inteligență artificială. Căutarea semantică, care înțelege descrierile complexe oferite de utilizatori și afișează o selecție precisă de produse, și căutarea cu poză – ideală pentru atunci când clienții văd un produs interesant, îi fac o poză și apoi caută în aplicație să vadă dacă e disponibil în ofertă, fără să fie nevoie să știe detalii despre el. Odată întocmită lista de favorite, este recomandat și să aibă un card salvat în aplicație pentru a putea finaliza comenzile cât mai rapid. Totodată, selectarea easybox-ului unde doresc livrare în avans îi ajută să economisească timp. Cu aceste câteva măsuri simple, clienții se asigură că vor prinde ofertele așteptate tot anul.