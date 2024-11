Avertismentul BNR despre facturile la energie ale românilor. Ce se întâmplă cu costurile la curent, urmările inflației

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a transmis un mesaj liniștitor pentru consumatorii români într-un context economic marcat de incertitudine. Acesta a precizat că nu există niciun risc iminent de creștere explozivă a prețurilor la energie, conform scenariilor elaborate de BNR. „Prețurile la energie nu au cum să explodeze. Nu avem un asemenea scenariu”, a declarat Isărescu, subliniind că scenariile băncii centrale nu prevăd o evoluție dramatică a costurilor la electricitate.

Această declarație vine într-un moment în care românii sunt tot mai preocupați de creșterea costurilor la utilități, iar temerile legate de posibile fluctuații mari ale facturilor sunt alimentate de instabilitatea economică globală. Guvernatorul BNR a dorit să demonteze aceste scenarii pesimiste, asigurând că evoluția prețurilor la energie va rămâne sub control și că nu se așteaptă o explozie a acestora.

Inflația și impactul asupra pieței energetice

În ceea ce privește inflația, Mugur Isărescu a afirmat că volatilitatea economică încă resimțită la nivel mondial nu se va traduce într-o creștere necontrolată a prețurilor în România. Potrivit estimărilor BNR, inflația va rămâne sub pragul de 5%, ceea ce exclude posibilele majorări extreme de costuri în sectorul energetic. „Inflația este o realitate a lumii actuale, însă va rămâne sub control”, a adăugat Isărescu, evidențiind că, deși inflația nu poate fi complet îndepărtată, este sub controlul autorităților.

De asemenea, guvernatorul a punctat că utilizarea unor termeni precum „explozie” în legătură cu prețurile la energie este inadecvată în contextul actual. BNR monitorizează constant evoluțiile economice, iar prognozele actuale nu indică o schimbare abruptă a tarifelor la electricitate, ceea ce este un semnal pozitiv pentru consumatorii casnici.

Exemple internaționale și lecții pentru România

Vorbind despre inflația globală, Mugur Isărescu a oferit exemplul Statelor Unite pentru a ilustra cât de persistentă este această realitate economică. „Unii cred că inflația a fost un factor important în alegerile câștigate de Partidul Republican. Inflația este o constantă. În prima mea călătorie în America, în urmă cu 30 de ani, puteam mânca la McDonald’s cu un dolar: un hamburger, o băutură și o plăcintă, rămânând chiar cu rest. Astăzi, așa ceva este imposibil”, a afirmat Isărescu.

Această comparație a fost folosită pentru a sublinia că, deși prețurile vor continua să crească în timp, BNR consideră că, în contextul actual, România nu se va confrunta cu o creștere extremă a costurilor la energie. Mesajul este clar: inflația este o problemă de fond, dar nu una care va aduce o explozie necontrolată a tarifelor la electricitate în următoarele luni.