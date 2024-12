Avertisment pentru cei cu telefoane Samsung Galaxy: Nu folosiți aceste aplicații cu One UI 7 și Android 15

Samsung a lansat recent versiunea beta a One UI 7, aducând Android 15 și o serie de schimbări semnificative utilizatorilor din anumite regiuni. Cu toate acestea, compania emite un avertisment important pentru utilizatorii de dispozitive Galaxy: anumite aplicații ar putea prezenta riscuri semnificative pentru securitate și nu ar trebui utilizate pe dispozitivele actualizate.

One UI 7 reprezintă un pas major într-o direcție mai sigură pentru telefoanele Samsung, apropiind funcționalitățile acestora de ecosistemul iPhone. Noua actualizare aduce „Maximum Restrictions”, un set de caracteristici avansate care limitează accesul la aplicații neautorizate și la surse terțe. Aceste restricții au scopul de a proteja utilizatorii de amenințări precum malware, aplicații nesigure descărcate prin sideloading și atacuri cibernetice.

Printre noutățile aduse de One UI 7 se numără „Safe Install System”, care colaborează cu funcția Auto Blocker pentru a avertiza utilizatorii atunci când încearcă să descarce aplicații din surse neautorizate. Samsung subliniază că doar aplicațiile descărcate din Galaxy Store sau Google Play Store pot fi instalate fără riscuri. În caz contrar, un mesaj pop-up va avertiza utilizatorul despre potențialele pericole și va bloca instalarea.

Această abordare marchează o schimbare fundamentală pentru ecosistemul Android, care s-a diferențiat întotdeauna de iOS prin flexibilitatea sa. Accesul la magazine de aplicații terțe sau instalarea directă din internet devin din ce în ce mai greu de realizat, iar Samsung intenționează să își protejeze utilizatorii de riscurile asociate acestora.

Pe lângă aceste restricții, One UI 7 include caracteristici avansate de protecție a datelor, cum ar fi posibilitatea de a dezactiva conexiunea 2G. Această funcție este esențială pentru că rețelele 2G sunt mult mai vulnerabile la atacuri cibernetice comparativ cu tehnologiile mai moderne precum LTE sau 5G. De asemenea, protecția antifurt a fost extinsă, oferind utilizatorilor un nivel suplimentar de siguranță în cazul activităților suspecte.

Un alt punct forte al actualizării este Knox Matrix, soluția Samsung pentru un ecosistem securizat. Aceasta permite dispozitivelor Samsung conectate să colaboreze pentru a asigura o protecție mai bună împotriva amenințărilor. Este o mișcare inteligentă, care face trecerea la alte ecosisteme, precum Pixel sau iPhone, mai puțin atractivă pentru utilizatorii Galaxy.

