Apple Music Replay: Anul tău în muzică, redat pe note personale

Apple Music Replay 2024 este aici, oferindu-ți o recapitulare completă a anului tău muzical. Spre deosebire de anii trecuți, acum îți poți accesa toate statisticile direct din aplicația Apple Music, fără a mai folosi microsite-uri externe. Cu funcții noi și o prezentare mai detaliată, Replay nu doar că îți oferă o privire asupra preferințelor tale muzicale, dar te conectează mai profund cu artiștii și melodiile care au definit 2024 pentru tine.

Ce aduce nou Apple Music Replay în 2024

Replay îți oferă acum o experiență completă în aplicație, accesibilă prin tab-urile Home, New și Search, cu condiția să ai iOS 18.1 sau o versiune mai nouă. O caracteristică clasică rămâne playlistul personalizat cu melodiile tale cele mai ascultate din 2024, care va fi disponibil într-o variantă finalizată în ianuarie. Dacă vrei să te întorci în timp, Replay îți permite să accesezi și recapitulările din anii precedenți, o funcționalitate pe care competitorul Spotify nu o oferă în varianta Wrapped.

Pe lângă clasicele topuri ale melodiilor, artiștilor și albumelor tale preferate, Replay adaugă în 2024 câteva funcții interesante:

Clasamente extinse pentru fani: Poți vedea dacă te afli în primii 500 sau 1.000 de ascultători ai unui artist preferat, depășind limita anterioară de 100.

Poți vedea dacă te afli în primii 500 sau 1.000 de ascultători ai unui artist preferat, depășind limita anterioară de 100. Statistici lunare: Acum poți descoperi melodia, artistul sau albumul care te-au captivat în fiecare lună a anului.

Acum poți descoperi melodia, artistul sau albumul care te-au captivat în fiecare lună a anului. Date importante: Află când ai ascultat pentru prima dată piesa, artistul sau albumul favorit al anului.

Află când ai ascultat pentru prima dată piesa, artistul sau albumul favorit al anului. Serii de ascultări consecutive: O nouă statistică îți arată câte zile la rând ai accesat Apple Music.

Replay-ul din acest an vine și cu o premieră: artiștii își pot analiza performanțele direct printr-un tablou de bord dedicat. Ei pot vedea numărul total de minute ascultate, ascultători unici, orașele unde sunt cei mai populari și piesa lor cea mai căutată pe Shazam.

Muzica care a definit 2024

La nivel global, melodia cea mai ascultată pe Apple Music a fost „Not Like Us” de Kendrick Lamar, un hit incisiv care a captat atenția publicului și a generat conversații. În schimb, „Beautiful Things” de Benson Boone a fost piesa cea mai căutată pe Shazam, dovadă a impactului său emoțional și al curiozității ascultătorilor.

Pentru utilizatori, Replay devine mai mult decât o simplă listă – este o oglindă a obiceiurilor muzicale și o șansă de a-și redescoperi preferințele. De exemplu, dacă ai ascultat 55.265 de minute de muzică, Replay îți poate dezvălui artiștii și piesele care au format banda sonoră a vieții tale. În acest an, artiști precum Chappell Roan și trupe ca Queens of the Stone Age au intrat în topuri personale ale utilizatorilor, confirmând diversitatea gusturilor muzicale.

Apple Music Replay nu este doar o funcție utilă, ci o experiență interactivă care îți permite să îți analizezi gusturile muzicale, să îți înțelegi mai bine obiceiurile de ascultare și să împărtășești momentele favorite cu prietenii. Cu noi funcții și o integrare mai profundă în aplicație, Replay 2024 ridică standardele în ceea ce privește recapitulările anuale și consolidarea relației dintre utilizatori și artiști.

Fie că ești mândru de topul tău personal sau te întrebi cum ai ascultat aceeași melodie de 100 de ori, Apple Music Replay rămâne o oportunitate perfectă de a-ți înțelege mai bine drumul muzical din acest an.