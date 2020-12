Johnny Depp vine în România! Când ajunge actorul la București și ce va face aici

Alice Cooper, Joe Perry şi Johnny Depp vor concerta în 2021 la Bucureşti. Biletele se pun în vânzare din 14 decembrie.

Johnny Depp vine în România, în vara anului 2021. Actorul va fi prezent la Romexpo (București) alături de Alice Cooper și Joe Perry

Grupul ”The Hollywood Vampires”, fondat de Alice Cooper, Joe Perry, de la Aerosmith, și actorul Johnny Depp, va cânta la București la finalul lunii august 2021. Concertul, al doilea susținut de trupă în Capitală, este programat pe 31 august 2021, la Romexpo, conform unui anunț făcut de organizatori pe Facebook.

„Pe 31 august 2021 va asteptam la Romexpo pentru un eveniment de zile mari cu Hollywood Vampires. Supergrupul din care fac parte Alice Cooper, Johnny Depp si Joe Perry revine la Bucuresti. Primele 500 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird! Acestea se pun in vanzare, luni, pe 14 decembrie la ora 10:00. Bilete: http://www.iabilet.ro/bilete-hollywood-vampires-in…/ Hollywood Vampires este un supergrup a carui baze au fost puse de Alice Cooper, Johnny Depp si Joe Perry. Scopul formatiei era de a aduce un tribut tuturor artistilor din scena rock care au murit din cauza exceselor.

Numele formatiei este preluat de la clubul de bautori ‘The Hollywood Vampires’ a carui baze au fost puse de Cooper in anii ’70 si din care faceau parte diferiti artisti precum John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon sau Micky Dolenz.Formatia a lansat doua albume pana acum, albume la care au colaborat cu artisti precum Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh sau Cristopher Lee. In momentul de fata, celor trei membri fondatori li se adauga si Tommy Henriksen, bassistul lui Alice Cooper. De-a lungul timpului, The Hollywood Vampires au urcat pe scena alaturi de artisti precum Duff McKagan, Matt Sorum (ambii Guns n’ Roses), Brad Whitford (Aerosmith) sau Robert DeLeo (Stone Temple Pilots).”

”The Hollywood Vampires” a lansat în vara lui 2019 al doilea album de studio, ”Rise”.

10.000 de bilete au fost puse în vânzare