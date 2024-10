Fostul membru One Direction, Liam Payne, a murit la 31 de ani după ce a căzut de la etajul trei al unui hotel din Buenos Aires

Liam Payne, fost membru al cunoscutei trupe britanice One Direction, a murit miercuri după ce a căzut de la fereastra unui hotel din Buenos Aires, potrivit informațiilor furnizate de poliția locală. Payne, în vârstă de 31 de ani, se afla în Argentina pentru a asista la concertul fostului său coleg de trupă, Niall Horan, pe 2 octombrie, moment documentat în diverse videoclipuri postate pe rețelele de socializare, informeaza Reuters.

Tragedia a avut loc într-un hotel situat pe strada Costa Rica, în cartierul Palermo, un loc popular pentru turiști și vizitatori. Potrivit unei declarații a poliției din Buenos Aires, agenți ai secției de poliție 14B au răspuns la un apel de urgență primit miercuri după-amiază. În apel se menționa prezența unui bărbat agresiv, posibil sub influența drogurilor sau alcoolului. Poliția nu a confirmat dacă bărbatul respectiv era Payne, dar incidentul s-a soldat, din păcate, cu decesul fostului artist.

Un talent care și-a găsit sfârșitul prea devreme

Liam Payne s-a născut în Wolverhampton, West Midlands, fiind cel mai tânăr dintre trei frați. A urmat cursurile City of Wolverhampton College, unde și-a cultivat pasiunea pentru muzica tehnologică. A devenit cunoscut la nivel mondial ca membru al trupei One Direction, formație care a luat naștere în 2010 după ce fiecare dintre membrii săi a participat la versiunea britanică a emisiunii-concurs „The X Factor”. Trupa, din care mai făceau parte Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson și Niall Horan, a devenit rapid un fenomen internațional, câștigând inimi în toată lumea cu hituri precum „What Makes You Beautiful” și „Story of My Life”.

Într-un interviu din 2015 cu Entertainment Weekly, Payne a declarat că a iubit mereu să fie pe scenă și să creeze muzică alături de trupa sa. A amintit cu mândrie de colaborarea sa cu Louis Tomlinson la piesa „What a Feeling”, inspirată de sunetul celor de la Fleetwood Mac. „A fost o piesă mare pe care am scris-o împreună cu Louis”, a spus Payne. „A ieșit pur și simplu natural. A fost inspirată de un sound Fleetwood Mac – o melodie perfectă pentru a conduce pe coastă.”

Viața după One Direction: lupte personale și speranțe de revenire

După ce One Direction a anunțat o pauză în 2015, Payne a continuat să își urmeze cariera solo. În 2019, și-a lansat albumul de debut solo, „LP1”, iar în mai 2023, a anunțat că lucrează la un nou album, despre care era „foarte entuziasmat”. De asemenea, Payne plănuia un turneu care urma să înceapă în America de Sud în septembrie același an, dar, din păcate, a fost nevoit să amâne datele programate din cauza unei infecții la rinichi.

În vara anului 2023, Payne a vorbit deschis despre problemele sale legate de abuzul de substanțe și despre parcursul său de recuperare, declarând că a reușit să fie sobru de șase luni. El a mărturisit că perioada de tratament a fost dificilă, dar necesară, și că era hotărât să își redreseze viața pentru binele său și al familiei.

Pe lângă cariera sa muzicală, Liam Payne era și tată. În 2017, Payne a devenit tatăl unui băiat pe nume Bear, pe care îl avea împreună cu fosta membră a trupei Girls Aloud, Cheryl Cole. Într-un videoclip postat pe YouTube în 2023, Payne a vorbit cu afecțiune despre fiul său, spunând: „Este extraordinar. Crește mult prea repede. Este mult mai inteligent decât voi fi eu vreodată. Este o minune.”

Ultima piesă lansată de Payne, intitulată „Teardrops”, a apărut în martie acest an, marcând încă o etapă în cariera sa solo. Fanii așteptau cu nerăbdare turneul său și noul album, dar, din păcate, aceste planuri nu vor mai fi îndeplinite. Moartea sa tragică lasă un gol imens în industria muzicală și în inimile celor care l-au iubit.

Reprezentanții lui Liam Payne, precum și foștii săi colegi de trupă, nu au oferit încă declarații oficiale. Totuși, impactul pe care Payne l-a avut asupra muzicii și fanilor săi este incontestabil, iar amintirea lui va rămâne vie prin muzica sa și prin amintirile frumoase lăsate în urmă.