Vouchere de 3000 de lei de la stat, „ca să-ți faci viața”: e ireal cât de adânc se bagă mâna în bugetul public, pentru ajutoare

Statul român, deși împovărat de datorii și cu un dezechilibru la balanța de cheltuieli vs. venituri, a decis să bage și mai adânc mâna în bugetul public și să majoreze un ajutor care era deja destul de consistent.

Este vorba despre sprijinul financiar acordat proaspetelor mame din România, care are o valoare de 2.000 de lei în acest moment. Conform intențiilor guvernanților, se pare că sprijinul ar urma să se majoreze considerabil, urmând să crească la nivelul de 3.000 de lei. Încă nu s-a adoptat oficial măsura aceasta, dar sunt șanse foarte mari să devină realitate în curând, ținând cont de faptul că oficiali guvernamentali vorbesc deja despre ea în spațiul public.

Statul nu se mai oprește din ajutoare, deși cheltuielile sunt deja exagerat de mari

De exemplu, iată ce explică ministrul Muncii, Marius Budăi, pe această temă:

”Am primit zilele acestea zeci de mesaje din partea dumneavoastră despre măsurile sociale pe care Guvernul României le implementează din bani europeni.

Poate cel mai important anunț este legat de data la care încărcăm o nouă tranșă de 250 de lei pe cardurile pentru alimente și mese calde: de la 15 iunie vom transfera 600 milioane de lei către toți cei 2,4 milioane de români eligibili.

În ceea ce privește cardurile educaționale pe care încărcăm cei 500 de lei pentru haine și rechizite: am încărcat și ultimele 50.000 de carduri unde eram restanți, astfel că peste 400.000 de copii vulnerabili din România au primit ajutorul în acest an școlar. Atenție, cardurile se încarcă o singură dată pe an. Am primit și mesaje de la români pentru care virasem deja ajutorul încă din toamnă. Aici aș mai puncta că vrem ca, de anul viitor, ajutorul să fie de 750 de lei.

Ultimul aspect, referitor la tipurile de cheltuieli care sunt eligibile cu voucherul de 2.000 lei pe care l-am oferit prin programul „Sprijin pentru nou-născuți”: pot fi achiziționate produse precum: îmbrăcăminte, lenjerie, sac de dormit, scutece, produse pentru igienă (șampon, săpun, unguent), comprese sterile, termometru, lapte praf. Nu pot fi achiziționate alimente!

Închei cu o veste bună: din analizele noastre reiese că în următorii ani putem crește valoarea sprijinului pentru mame la 3.000 de lei, așa că voi propune această măsură în Guvern”, a scris ministrul Marcel Boloș pe pagina sa de Facebook.