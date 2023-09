Telefonul cu cea mai mare garanție din lume: smartphone-ul care te „ține” sigur cinci ani

Fairphone 5 devine oficial cu cinci ani de garanție și până la zece ani de suport software.

Fairphone 5 este acum oficial și poți deja precomanda unul din magazinul online al companiei. Există o singură versiune și costă 700 EUR/620 GBP (de la 580 EUR/500 GBP pentru modelul anterior). Livrarea va începe pe 14 septembrie, deși versiunea Sky Blue nu va fi disponibilă până la sfârșitul lunii septembrie.

Cel mai rezistent și ecologic telefon

Telefonul este fabricat în proporție de 70% din materiale reciclate. Poți chiar să utilizezi cutia în care vine Fairphone pentru a-ți expedia telefonul vechi către companie, iar ea îl va recicla pentru tine (aceasta este doar una dintre modalitățile prin care compania se asigură că produsele sale sunt ecologice).

Fairphone 5 este construit pentru a rezista – vine cu o garanție de cinci ani și suport software până în cel puțin 2031 (opt ani de acum încolo). Cel puțin, dacă lucrurile merg bine, telefonul va fi susținut timp de zece ani. Primești Android 13, iar compania intenționează să livreze telefonului cel puțin cinci actualizări ale sistemului de operare.

Acesta este, de asemenea, cel mai ușor de reparat telefon –, tot ce ai nevoie este o șurubelniță Phillips. Există zece module pe care le poți înlocui singur, nu trebuie să mergi la un atelier de reparații. Modulele sunt vândute de Fairphone și parteneri. Modulele includ noul display OLED, camerele din spate și din față, portul USB și bateria, desigur.

Noul display măsoară 6,46 inci. Este un OLED cu o rezoluție de 1.224 x 2.700 pixeli (20:9), o rată de reîmprospătare de 90 Hz (primul display HRR al companiei) și o luminozitate maximă de 880 niți. Este acoperit cu Gorilla Glass 5 (0,7 mm cu strat oleofob).

Noul telefon are o cameră selfie ce folosește un senzor de 50MP. La fel și celelalte din spate. Înregistrarea video este acceptată până la 4K @ 30fps.

Camera principală din spate are un Sony IMX800 de 50 MP, un senzor de 1/1,56” cu pixeli nativi de 1,0 µm și suport pentru binning 4 în 1. Obiectivul f/1.88 are 84° FoV și acceptă stabilizarea optică a imaginii. Apoi este camera ultra wide de 117°, aceasta având un senzor IMX858 (1/2,51”, 0,7µm). Acesta are autofocus și poate capta imagini macro la 2,5 cm/1 inci.

Fairphone a ales un chipset Qualcomm QCM 6490, cu suport software pe termen lung – de aceea poate promite suport până în 2031. Este comparabil cu Snapdragon 778G din punct de vedere hardware.