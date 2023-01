Șeful CE Oltenia, după accidentul tragic în care trei mineri au murit: „Am rămas uimit. Am demarat o anchetă”

Directorul Complexului Energetic Oltenia s-a declarat uimit de felul în care s-a produs tragedia în care trei mineri au murit și alți zece au fost răniți. Acesta a declarat că a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc accidentul.

Daniel Burlan, directorul Complexului Energetic Oltenia, a declarat pentru Antena 3 că a demarat o anchetă și așteaptă rezultatele după tragedia petrecută în Cariera Jilț Sud, din județul Gorj.

„Am demarat o anchetă să văd care sunt motivele şi care cauzele pentru ce s-a întâmplat atunci. Nu am crezut că se poate întâmpla aşa ceva.

Nu am crezut că după ce am dat dispoziţie să se îmbrace în maşini numai numărul admisibil de persoane. Şi eu am rămas uimit de ce se poate întâmpla după ce comunic că nu au voie şi se întâmplă astfel de evenimente. Deci acel eveniment este în curs de cercetare”, a declarat Daniel Burlan.